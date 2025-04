Tout le monde essaie de voir la future Tesla d'entrée de gamme

Au début de l’année 2023, déjà, on se demandait si la future Tesla Model 2 n’avait pas été surprise sur la route en observant d’étranges images montrant un véhicule camouflé.

Depuis, les spéculations n’ont pas faibli et il faut dire que la communication officielle du constructeur n’aide pas à clarifier les choses : après avoir annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle électrique d’entrée de gamme à 25 000€, Elon Musk l’a finalement annulé et remplacé par le Cybercab, un petit véhicule à conduite autonome attendu pour 2027 au plus tard.

Est-ce la future Tesla d’entrée de gamme ?

Plus récemment, les communicants de Tesla ont affirmé que de nouveaux véhicules d’entrée de gamme sont en préparation et rejoindront bientôt le catalogue. Aux dernières nouvelles, ces véhicules-là seraient en quelque sorte des variantes dépouillées et simplifiées des Model 3 et Model Y actuels, avec des batteries plus petites et moins d’équipement.

Une vidéo filmée au drone au-dessus de l’usine de Tesla à Fremont alimente les spéculations à ce sujet : certains comme Tsla Chan (voir image ci-dessous) pensent y avoir repéré un prototype de développement qui pourrait être la future Tesla d’entrée de gamme.

Une vulgaire Model 3 ?

La qualité des images et la taille de la voiture ne permettent pas du tout d’affirmer qu’il s’agit bien de la future voiture d’entrée de gamme de Tesla : c’est peut-être tout simplement une Model 3 sans portières ni vitres.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies x-twitter en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies x-twitter

Tesla devrait de toute façon devoir donner bientôt des informations sur ces nouveautés, la marque se trouvant dans une phase compliquée où le renouvellement de son Model Y a entraîné une grosse chute des livraisons au premier semestre. Il va lui falloir prouver qu’elle a des projets pour rebondir alors que sa gamme commence à vieillir sérieusement.