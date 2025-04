La nouvelle Tesla d'entrée de gamme serait retardée

Les chiffres de vente de Tesla continuent de faire beaucoup parler. Depuis le début de l’année 2025, tout le monde se demande si les grosses chutes de livraisons de la marque n’étaient dues qu’au renouvellement du SUV Model Y ou s’il y avait d’autres facteurs importants pour les expliquer. Sur ce sujet, on sera d’ailleurs vite fixé.

Mais il y a aussi un problème de fond pour Tesla dont les produits, certes restylés récemment, commencent à vieillir. On le sait, le constructeur américain prépare tout de même au moins une nouveauté pour relancer ses ventes et maintenir l’intérêt de la clientèle, avec un Model Y plus bas de gamme.

Il y aura du retard

D’après les journalistes de Reuters, ce Tesla Model Y « premier prix » aura du retard. Ils affirment en effet que l’engin arrivera « entre le troisième trimestre de l’année 2025 et le début de l’année 2026 » alors qu’il devait initialement être lancé dans le premier semestre 2025.

Reuters ne précise pas la cause de ces retards, qui peuvent être aussi bien dus à la nouvelle politique de taxes douanières mise en place par les Etats-Unis à l’encontre des produits et pièces chinoises qu’au planning très chargé d’Elon Musk, gérant les coupes budgétaires de l’administration américaine en plus des activités de Tesla et de SpaceX.

Une Model 3 d’entrée de gamme, aussi

Les journalistes de Reuters précisent que Tesla prépare aussi une Model 3 d’entrée de gamme pour un peu plus tard. Reste donc à voir si ces versions moins chères du Model Y et de la Model 3 permettront à Tesla de se développer à nouveau, faute de véritable nouveau produit. Rappelons que la voiture à 25 000€ promise il y a quelques années a été annulée l’année dernière et que Tesla travaille toujours sur son Cybercab à conduite autonome censé arriver avant 2027.