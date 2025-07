Alain Favey (Peugeot) : « les problèmes de qualité existeront toujours, l’important est d’adopter une approche proactive »

Alain Favey, qui a pris les commandes de Peugeot en février dernier, a pris la bonne habitude d’organiser des rencontres régulières avec la presse pour faire le point sur l’actualité de la marque. Il y a quelques jours, il a donc donné rendez-vous à l’ADN (Automotive Design Network) le centre "top secret" du groupe Stellantis, situé à Velizy-Villacoublay (78). Une (demi-)suprise nous y attendait, en l’occurrence la version quasi-définitive de la Peugeot e-208 GTI, dévoilée en première mondiale aux 24 heures du Mans, événement très important pour la marque, qui y a invité quelques 2 000 personnes.

Rabaissée, reposant sur des roues de 18 pouces et des voies élargies qui lui donnent une posture plus agressive, elle multiplie les allusions à la 205 sans la singer. "Il s’agit de récréer de l’émotion avec la marque, et de montrer qu’il y a tout un potentiel à libérer", détaille Alain Favey, qui laisse entendre que le label GTI ne sera pas réservé à ce seul modèle, dont la commercialisation interviendra en fin d’année.

Après cette entrée en matière, Alain Favey est entré plus en détail sur les projets de la marque, qui veut mettre l’accent sur la satisfaction client: "nous sommes bien conscients des problèmes de qualité (PureTech, moteur 1.5 BlueHDi, etc. NDLR), mais nous sommes aussi bien conscients qu’il continuera à y en avoir, car l’automobile est un produit complexe. L’important est d’adopter une approche proactive, et non plus seulement réactive. C’est ce qu’on a fait avec la garantie 10 ans et 240 000 km sur les moteurs 1.5 Blue HDi, pour lesquels les équipes Stellantis ont aussi mis au point l’appli Diagnostic Audio." Après une vingtaine de secondes d’enregistrement du moteur au ralenti, suivie d’environ une minute d’analyse, celle-ci est capable d’établir un bilan de santé de la chaîne de distribution. En fonction du résultat de ce test, la marque procèdera soit à une vidange avec huile spécifique, soit au remplacement de ladite chaîne de 7mm par une autre de 8mm (avec poulies et tutti quanti).

Côté business, Alain Favey précise que Peugeot a enregistré 591000 ventes au premier semestre en Europe, soit une hausse de 9% par rapport à la même période l’an dernier. Cela représente une part de marché de 5,9%, "en progrès de 0,4% dans un marché en baisse." Parmi les piliers de la croissance sont les 3008 et 5008, modèles-clés dans un marché européen friand de SUV du segment C, lesquels génèrent aussi de fortes marges.

Le marché de l’électrique reste également très important pour Peugeot, surtout avec le retour du leasing social en septembre. Mais Alain Favey concède que "la courbe d’adoption n’est pas aussi rapide qu’espéré, c’est pourquoi il faut conserver une offre non-BEV (véhicules à batterie, NDLR) sur les segments B (citadines) et C (compactes)." Un segment C dans lequel Peugeot s’apprête d’ailleurs à renouveler son offre, avec une gamme 308 qui arrive à mi-carrière et dont le restylage sera dévoilé fin août : "c’est l’un des plus beaux restylages que j’ai vu de ma carrière", claironne le dirigeant. On apprend aussi que la 208 poursuivra sa carrière sous sa forme actuelle jusqu’à la fin 2027, et la 2008 jusqu'en 2028.