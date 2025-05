Peugeot confirme : la 508 tire définitivement sa révérence

À intervalles réguliers les observateurs venaient tendre l’oreille à son chevet. Le pouls faible continuait cahin-caha de tambouriner sous le capot. Les rumeurs allaient bon train. Fin 2024, on disait qu’elle ne passerait pas l’hiver.

Avec 242 livraisons recensées dans l’Hexagone sur les quatre premiers mois de l'année, on ne donnait pas cher de sa carrosserie. Sa survie ne tenait qu’à un fil. Le constructeur vient de le couper, comme le confirme Peugeot à Caradisiac.

La lente agonie d’une icône

La production de la berline s’est définitivement arrêtée ce 12 mai, d'après la marque au Lion. Fin des commandes aussi. Seuls les stocks en réseau permettent encore d’en acquérir une neuve. Le constructeur de Sochaux entend concentrer ses « investissements sur l'extension de l'offre de [ses] modèles à succès. » Triste épitaphe, pour un modèle iconique produit à 760 000 exemplaires depuis sa naissance en 2011.

Malgré le restylage de l’automne 2023, la grande berline n’a jamais retrouvé sa grandeur des années 2010. Produite à 560 000 unités entre 2011 et 2018, Peugeot n'en écoulera ensuite pas plus de 200 000 exemplaires. La mise à jour esthétique, moteur et logicielle n’a pas suffi. Dans sa phase terminale, seule restait au catalogue la 508 PSE de 360 ch en version break. La ligne racée de la berline familiale cramponnée au pavé s’est essoufflée. Ringardisée par d’imposants SUV boursoufflés d’orgueil et de succès. L’hypertrophié détrône la fluidité.

Le bodybuildé m'a tué

Jusqu’au sein de sa propre maison elle a dû lutter pour cohabiter avec des 3008 et 5008 parés de tous les atouts. Quand les deux molosses profitaient de version électrique, la 508 devait se contenter de motorisation thermique ou hybride rechargeable, lestée d’un prix difficilement supportable. Avec elle, la ligné des belles berlines Peugeot (404, 604, 505, 406, 407) perd sa dernière représentante. Un pan entier de l’automobile française s’efface. L’élégante routière tricorps s’en est allée rejoindre les Ford Mondeo, Opel Insignia, Renault Talisman, Citroën C5 et autres belles routières parties, elles aussi, tailler la route des souvenirs.