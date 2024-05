Quelqu'un a des nouvelles de la Peugeot 508?

A chaque fois qu’on en croise une, on la regarde en se disant que c’est l’une des voitures les mieux dessinées de son époque. Avec son style dynamique évoquant un coupé 4 portes, la 508 représente la quintessence même du design Peugeot, à l’opposée de la « berline de papa » ennuyeuse. Le problème, c’est justement qu’on en croise bien peu. Depuis son lancement en 2018, cette voiture n’a jamais réellement décollé commercialement.

Qu’on en juge par ses immatriculations sur le marché français. Elle y a réalisé sa meilleure année en 2019 où elle s’est écoulée à 15 477 exemplaires pour se hisser au 39ème rang des ventes. Depuis, cela n’a fait que baisser : 10 108 exemplaires en 2020 (41ème rang), 8 507 ex. en 2021 (48ème rang), 3 747 ex. en 2022 (88ème rang). On ignore le score précis en 2023 car elle n’apparaît même pas dans le Top 100 des ventes (!) établi par la Plateforme automobile, mais réapparaît timidement en 2024 où elle se hisse au…99ème rang des immatriculations avec 1 186 exemplaires immatriculés sur les quatre premiers mois de l'année, contre 2 123 ex. à sa cousine la 408 qui se place 73ème rang du Top 100, ce qui n'est pas fameux non plus. Les Français boudent la 508, et le bilan n’est guère plus reluisant en Europe avec 12 606 voitures livrées sur le Vieux continent l’an dernier, chiffre en baisse de 12% par rapport à 2022 alors même que le marché global augmentait de 17% sur la période.

A négocier sec!

Ce semi-échec est symptomatique de la perte de vitesse des berlines classiques, supplantées par les SUV auprès des familles et dans les flottes d’entreprises. La 508 paie aussi la rançon de tarifs élevés, à partir de 44 350 € pour la version diesel 130 ch. Quant aux versions hybrides rechargeables, elles s’affichent à partir de 49 200 € pour la version 180 ch…soit presque 10 000 € plus cher que la Tesla Model 3 (39 990 €), aux performances incomparables et avec une polyvalence d’utilisation qui n’est plus à démontrer.

Malgré le restylage intervenu à l’automne dernier, la grande berline Peugeot s’achemine donc vers une fin de carrière discrète. Et restera probablement comme la dernière représentante d’une lignée au passé glorieux, qui compte notamment les 504, 505 et autres 406 ayant fait l’orgueil de l’industrie automobile tricolore. Seule consolation pour les amateurs (s'il en reste), il doit être possible de négocier assez sérieusement les modèles en stock. Chez certains marchands indépendants, on trouve actuellement des modèles "0 km" avec des ristournes supérieures à 30%. Là, ça (re-)devient intéressant!