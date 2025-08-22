Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé

Olivier Pagès

Olivier Pagès

COMPARATIF STATIQUE - Le segment des SUV compacts français est en ébullition. En effet, Renault vient de restyler son Austral et Citroën va prochainement lancer la seconde génération de son C5 Aircross. Première rencontre statique avec le Peugeot 3008.

Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé

Même si les citadines ont le vent en poupe depuis de nombreuses années et qu’il en est de même des SUV urbains, il ne faut pas oublier que les SUV compacts suscitent toujours beaucoup d’intérêts de la part des automobilistes. Ainsi, sur les 6 premiers mois de l’année, c’est le Peugeot 3008 qui domine la catégorie en France, suivi ensuite du Renault Austral et du Citroën C5 Aircross. Mais attention, cette hiérarchie pourrait être bouleversée avec les introductions de l’Austral restylé mais aussi et surtout du nouveau Citroën C5 Aircross.

Honneur au petit nouveau, à savoir le SUV des chevrons qui change du tout au tout pour ce nouvel opus. Finies les formes rondouillardes, place désormais à un style nettement géométrique, qui s’inspire clairement du concept, qui avait été dévoilé à l’occasion du dernier Mondial de Paris.  

Le nouveau Citroën C5 Aircross n'a rien à voir avec l'ancien. Il possède un style nettement plus moderne.
Le nouveau Citroën C5 Aircross n'a rien à voir avec l'ancien. Il possède un style nettement plus moderne.
Le nouveau logo et les optiques rectangulaires sont quelque unes des particularités du nouveau SUV de Citroën.
Le nouveau logo et les optiques rectangulaires sont quelque unes des particularités du nouveau SUV de Citroën.
Les feux très rectilignes dépassent des ailes.
Les feux très rectilignes dépassent des ailes.

Il adopte ainsi le nouveau logo de la marque, qui est entourée par des projecteurs qui ont complétement été revus pour l’occasion puisqu’ils se composent d’optiques carrés d’une signature lumineuse composée de fines barrettes et il en est de même à l’arrière avec des feux strictement identiques au concept.

Apparu en 2022, l'Austral s'offre un restyling esthétique assez profond.
Apparu en 2022, l'Austral s'offre un restyling esthétique assez profond.
La calandre est désormais orné de plein de losanges.
La calandre est désormais orné de plein de losanges.
Fini la signature lumineuse en forme de C, l'Austral hérite de la même que le Rafale par exemple.
Fini la signature lumineuse en forme de C, l'Austral hérite de la même que le Rafale par exemple.

Changement de design, mais moins brutal pour l’Austral, mais c’est logique, car il s’agit d’un restylage d’un modèle qui fonctionne bien auprès du public. Les évolutions portent principalement sur la face avec l'abandon de la signature lumineuse en forme de C. Les optiques, qui deviennent plus fines et à LED, rejoignent une nouvelle calandre constituée de losanges embossés, tandis que les feux de jour reprennent le thème du demi-losange, comme sur la Clio restylée ou le Rafale. À l'arrière, moins de modifications, si ce n'est la forme des feux.

Apparu en 2024, la 3008 est devenu un classique de la catégorie.
Apparu en 2024, la 3008 est devenu un classique de la catégorie.
Bien évidemment, les feux de jour sont en forme de griffes.
Bien évidemment, les feux de jour sont en forme de griffes.
La calandre est immense et reprend la couleur de la carrosserie.
La calandre est immense et reprend la couleur de la carrosserie.

Vient ensuite le Peugeot 3008 renouvelé l’an passé et qui a été complètement réinventé avec des lignes beaucoup plus saillantes avec une énorme calandre ton caisse entourée par des feux de jour en forme de griffes.  Le 3008 affiche une allure de SUV coupé, ce qui n’est pas le cas de ses deux rivaux.

En termes de dimensions, le plus grand est désormais le C5 Aircross, qui grandit énormément puisque la longueur croît de 15 cm pour atteindre 4,65 m alors que l’Austral mesure 4,53 m et 4,54 m pour le Peugeot 3008.

La banquette arrière coulissante de l'Austral est un sacré avantage.
La banquette arrière coulissante de l'Austral est un sacré avantage.
Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé
Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé

Le C5 Aircross et le 3008 offrent un espace à bord quasi identique si ce n'est la garde au toit plus grande à bord du Citroën.

À la vue de ces mensurations, on pourrait se dire logiquement que c’est le Citroën qui s’avère le plus accueillant pour les passagers et les bagages. Eh bien, contre toute attente, ce n’est pas le cas. Avec cette nouvelle génération, le C5 Aircross perd la modularité de l’ancien avec l’abandon des sièges arrière individuels coulissants au profil d’une banquette arrière classique fixe rabattable en 40/20/40 et inclinable de 21 à 33°. Mais ce n’est pas tout. Quand on sort le mètre, on se rend compte finalement que c’est l’Austral qui s’en sort le mieux en matière d’habitabilité arrière grâce notamment à sa banquette arrière coulissante sur 18 cm (disponible uniquement en finition haute) qui permet de dégager l’espace aux genoux le plus conséquent. Les 3008 et C5 Aircross font jeu égal dans ce domaine, même si le SUV des chevrons se distingue par la garde au toit la plus généreuse de ce comparatif. Le 3008 est pour sa part en queue de classement au niveau de ce dernier critère, mais aussi la largeur intérieure.

Grâce à sa banquette coulissante, l'Austral possède une contenance qui varie.
Grâce à sa banquette coulissante, l'Austral possède une contenance qui varie.
651 litres, c'est le volume de chargement du C5 Aircross.
651 litres, c'est le volume de chargement du C5 Aircross.
Avec le 3008, il faudra se contenter de 520 litres.
Avec le 3008, il faudra se contenter de 520 litres.

Les centimètres supplémentaires du C5 profite au volume de chargement avec 651 litres quelle que soit la motorisation dont 75 litres sous le plancher. Il se montre également le plus facile à utiliser avec le seuil de chargement le plus bas. L’Austral ne se débrouille pas trop mal avec un volume de coffre oscillant entre 527 et 657 litres suivant la position de la banquette. Arrive ensuite le 3008 avec 520 litres.

La présentation du nouveau Citroën C5 Aircross est au goût du jour. Dommage que la qualité des plastiques soit décevante.
La présentation du nouveau Citroën C5 Aircross est au goût du jour. Dommage que la qualité des plastiques soit décevante.

Très distincts extérieurement, ces SUV le sont également à l’intérieur. Gros changement pour le C5 Aircross, qui inaugure pour la première fois chez Stellantis un écran vertical de 13 pouces fonctionnant grâce à Google. Attention, toutefois, il ne s’agit d’un écran, mais bel et bien de deux puisque la partie réglage de climatisation est indépendante du multimédia.  L’instrumentation de 10 pouces ne dispose pas de casquette. L’ambiance intérieure est agréable, même si les plastiques durs plus omniprésents qu’auparavant auraient pu être de meilleure qualité. Une vaste console centrale offre de multiples rangements comprenant deux porte-gobelets, recharge de smartphone et divers rangements.

L'Austral fait dans l'efficacité avec une planche de bord à l'ergonomie aisée. Seul bémol, les trois commandes sur le côté droit que l'on a tendance à confondre.
L'Austral fait dans l'efficacité avec une planche de bord à l'ergonomie aisée. Seul bémol, les trois commandes sur le côté droit que l'on a tendance à confondre.

À bord, de l’Austral, la présentation est connue puisqu’on retrouve le double combiné dénommé « Open R » composé de deux écrans de 12 pouces en forme de L dont le système multimédia fonctionne lui-aussi grâce à Google et s’avère très plaisant et rapide à utiliser. Les matériaux choisis sont de bonnes qualités et l’ensemble est très agréable et moderne en termes de dessin.

Même si le multimédia est le moins agréable, le 3008 donne une impression qualitative certaine, même si certains plastiques en position basse sont décevants. 
Même si le multimédia est le moins agréable, le 3008 donne une impression qualitative certaine, même si certains plastiques en position basse sont décevants. 

Pas de surprise non plus à bord du 3008 qui se caractérise toujours par la dernière génération de son i-cockpit, qui se démarque avec sa large dalle numérique de 21 pouces positionnée sur le haut de la planche de bord, mais aussi son petit volant et son petit écran qui regroupe des raccourcis numériques paramétrables. L’habitacle du 3008 est celui qui dégage l’impression de qualité la plus grande avec un mobilier très enveloppant. Ce dernier correspond parfaitement à la sensation de cockpit que souhaite Peugeot.

35 000 €, c'est le prix de base du nouveau Citroën C5 Aircross. C'est 5 000€ de moins qu'un Peugeot 3008 à motorisation équivalente. L'Austral est plus cher mais il possède un moteur hybride 200 ch.
35 000 €, c'est le prix de base du nouveau Citroën C5 Aircross. C'est 5 000€ de moins qu'un Peugeot 3008 à motorisation équivalente. L'Austral est plus cher mais il possède un moteur hybride 200 ch.

Finalement, c'est du côté des tarifs que l’on trouve l'argument du C5 Aircross le plus décisif avec un prix de départ de 34 990 € en microhybridé contre 40 200 € pour le 3008 équipé du même moteur. L’Austral est encore plus onéreux (41 800 €), mais il développe 200 ch contre 145 ch pour les modèles de Stellantis. Et pour ce prix-là, l’équipement est déjà intéressant avec par exemple la suspension Citroën « Advanced Comfort », le régulateur de vitesse adaptatif, les suspensions à butée hydraulique, la climatisation automatique ou le grand écran tactile central. Même constat en électrique face au 3008 où on constate également un écart de 4 800 € en faveur des chevrons avec 40 290 contre 45 090 €.

Une seule motorisation pour l’Austral et plus de choix chez les modèles de Stellantis

Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé
Le nouveau Citroën C5 Aircross affronte pour la première fois le Peugeot 3008 et le Renault Austral restylé

En matière de motorisations, nos trois SUV font désormais l’impasse sur le diesel. C’est l’Austral qui dispose de l’offre la plus réduite avec uniquement l’hybride 200 ch au catalogue. Les autres moteurs ayant disparu depuis le restyling, ce qui est dommage.   Lors de son lancement, le C5 Aircross offrira une gamme de moteurs plus réduite que celle de son cousin, le Peugeot 3008 puisqu’elle se composera uniquement d’un moteur microhybridé de 145 ch et d’un électrique de 210 ch alimenté par une batterie de 73 kWh. Ces deux motorisations sont bien évidemment disponibles sur le 3008, qui partage la même plateforme STMA-M de Stellantis. Les autres moteurs du SUV de Peugeot à savoir l’hybride rechargeable de 195 ch et l’autre version électrique 230 ch avec une batterie 97 kWh vont faire partie de la dotation du C5 dans les semaines à venir.  

En attendant les premiers essais routiers, le C5 Aircross semble promis à une belle carrière.
En attendant les premiers essais routiers, le C5 Aircross semble promis à une belle carrière.

Même s’il a perdu un peu de sa modularité avec l’abandon des sièges individuels arrière coulissants, il n’en demeure pas moins que le nouveau C5 Aircross a de vrais arguments à prévaloir sur le segment des SUV compacts avec un style renouvelé, une présentation et des moteurs modernes, mais surtout une politique tarifaire très agressive, qui donne un sacré avantage face à ses concurrents. Vivement les essais du mois d’octobre afin de connaître ses qualités dynamiques. En attendant, celui-ci part clairement sur de bonnes bases.

