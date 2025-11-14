Quels sont les systèmes hybrides les plus convaincants chez les SUV compacts ?

Qu’on se le dise, le diesel est bel et bien devenu le pestiféré de l’automobile, y compris dans des segments phares où il brillait, au premier rang desquels celui des SUV compact. Qu’à cela ne tienne, il n’y a qu’à se tourner vers l’hybride. Plus précisément, l’hybride intégrale, et non pas la micro-hybridation, si l’on veut retrouver une sobriété proche du mazout. Le hic, c’est que comme pour la catégorie des petits SUV, les technologies ne se valent pas, tant en termes d’agrément de conduite que de frugalité.

Pour y voir plus clair, Caradisiac a décidé d’opposer huit systèmes sur des boucles d’essai en ville, sur route et autoroute. Pour sûr, d’autres critères entrent en compte au moment du choix, mais vous serez déjà prévenu en matière de qualités mécaniques : à l’issue de ce comparatif, il ne vous restera plus qu’à jeter votre dévolu selon vos priorités, parmi lesquels les tarifs, les équipements et les espaces intérieurs notamment, grâce aux fiches techniques ci-dessous mais également aux essais antérieurs, consultables via les différents liens. Mais avant de prendre les volants, passage en revue des troupes…

Les forces en présence :

Dacia Bigster Hybrid

Lancé début 2025, le Bigster a inauguré la dernière mécanique hybride du groupe Renault, constituée d’un inédit 4 cylindres 1.8 à cycle Atkinson de 109 ch et d’un électromoteur de 49 ch, tous deux transmettant jusqu’à 155 ch via une boîte auto à crabots comptant 4 vitesses côté thermique et 2 côté électrique. Un ensemble qui présente les émissions de CO2 les plus faibles avec au minimum 103 g/km, d’autant plus remarquables que le Bigster est grand, et logeable avec un coffre de 546 dm3. Pour ne rien gâter, le Roumain est le moins cher du lot avec un ticket d’entrée fixé à 29 990 €.

Ford Kuga Hybrid E85

Apparu en 2020 et lifté l’an passé, le Kuga de troisième génération utilise, comme le Toyota Rav4, un 4 cylindres 2.5 atmosphérique à cycle Atkinson, fort de 152 ch, et secondé par un électromoteur de 125 ch. L’ensemble transmet jusqu’à 180 ch aux roues avant via un train épicycloïdal constitué d’un savant système d’engrenages qui promet une utilisation optimale des flux d’énergies. Un peu juste face à ses meilleurs rivaux certes, sauf que le Ford est le seul à pouvoir fonctionner à l’éthanol E85, toujours 2 fois moins cher que le sans-plomb 95 E10 jusqu’à nouvel ordre… De quoi réduire encore le budget carburant, et le malus au CO2 à 125 €. Si le prix catalogue minimum de 39 990 € peut faire fuir s’agissant d’un véhicule vieillissant, les remises sur les véhicules en stocks appâtent, avec des offres à moins de 35 000 €.

Honda ZR-V e : HEV

De son côté, le Honda ZR-V mobilise un 4 cylindres 2.0 atmosphérique de 143 ch à cycle Atkinson qui sert majoritairement de générateur pour le système électrique, et n’entraîne les roues qu’à haute vitesse, par l’intermédiaire d’un pignon fixe. La puissance maxi de 184 ch, qui correspond à celle du moteur électrique, promet de bonnes performances mais le malus débute à 540 €. D’autant plus dommage que le tarif est loin d’être amical avec 43 950 € minimum affichés. Autre écueil : le volume de chargement s’annonce des plus réduits avec 380 dm3 minimum. Mais connaissant les talents de motoriste de Honda, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise.

Hyundai Tucson Hybrid

Sortant les muscles avec une puissance cumulée de 215 ch, le Tucson fait appel à un 4 cylindres 1.6 turbo essence développant à lui seul 160 ch et à un moteur électrique de 64 ch, la transmission étant assurée par une boîte auto six rapports à convertisseur de couple. Sans être exemplaires, les émissions de CO2 réduites limitent le malus à 330 €. Une nouvelle d’autant plus satisfaisante que le prix reste « raisonnable », avec 37 850 € pour la version de base. Modèle étranger le plus vendu de cette sélection derrière le Bigster, le Coréen se distingue aussi par son coffre vaste de 558 dm3, mais aussi par son mini-réservoir de 42 litres. La mécanique hybride a donc intérêt à consommer peu…

MG EHS Hybrid +

Plus puissant encore que le Hyundai grâce à ses 224 ch cumulés mais quasi aussi bon marché que le Dacia avec un prix de base de 32 490 € (29 990 € sur modèles en stock), le MG EHS Hybrid + mobilise un 4 cylindres 1.5 turbo de 143 ch qui sert essentiellement de générateur pour le moteur électrique de 198 ch. En fait, il n’y a que lors des fortes sollicitations ou sur autoroute que le bloc thermique peut entraîner les roues avant, via une boîte auto à deux rapports, tout en rechargeant la batterie. Les malus n’ont rien de scandaleux avec 330 € minimum, surtout pour un SUV aussi puissant et… grand, ses 4,67 m de long faisant de lui le plus encombrant de la bande, mais pas pour autant le plus logeable, son coffre se contentant de 441 dm3.

Nissan Qashqai e-Power

Revue récemment, la mécanique du Qashqai e-power utilise un 3 cylindres 1.5 turbo à cycle Miller qui n’est pas connecté aux roues puisque chargé uniquement d’alimenter la batterie et son homologue électrique, fort de 205 ch en mode sport. Un fonctionnement qui garantit des rejets de CO2 aux ras des pâquerettes et l’absence de toute taxe. Pour ne rien gâter, le tarif minimal n’a rien de scandaleux, avec 37 600 € au catalogue. Dommage que le volume de chargement soit un peu juste, avec 436 dm3 sous tablette. Mais le Japonais a plus d’un tour dans son sac…

Renault Austral E-Tech

Restylé récemment, le Renault Austral mobilise toujours un 3 cylindres 1.2 turbo de 130 ch et un moteur électrique portant la puissance totale à 200 ch, transmis aux roues avant par une boîte auto à crabots comparable à celle du Bigster avec 4 vitesses côté thermique et 2 côté électrique. Un trio qui émet peu de CO2 et évite toute taxe écologique. De bon augure car avec un ticket d’entrée fixé à 41 900 €, le Français n’est pas bon marché. Il ne compte pas non plus parmi les plus logeables, avec un volume sous cache-bagages de 487 dm3, invariable sur la version d’appel. Seul moyen de gagner quelques litres : opter pour un milieu de gamme et l’option banquette coulissante. Notez que les roues arrière directrices, gage d’agrément, sont disponibles.

Toyota Rav4 2 roues motrices

Enfin le Rav4 reçoit, comme le Kuga, un 4 cylindres 2.5 atmosphérique à cycle Atkinson, mais plus puissant puisque développant 178 ch. Ainsi, la cavalerie cumulée avec celle du moteur électrique de 120 ch atteint 218 ch. Côté transmission, on retrouve le fameux train épicycloïdal cher à Toyota (et Ford), qui promet une utilisation optimale des flux d’énergies. Par contre, pas de fonctionnement à l’éthanol en sortie d’usine contrairement au Ford. De fait, le Toyota écope d’un petit malus de 330 €. Pour le reste, ses dimensions généreuses en font toujours l’un des SUV compacts les plus spacieux, avec notamment un coffre de 580 dm3, soit quasi aussi volumineux que celui de l’Américain.

Les caractéristiques techniques :