Lancia ne produit pas de baroudeur, mais heureusement voici le Damd Armata

En 2025, difficile de considérer l’offre Lancia comme une véritable gamme. Les légendes du rallye ne sont plus qu’un lointain souvenir et seule une Ypsilon basée sur la Peugeot 208 constitue le catalogue. Pour les originaux nostalgiques, voici heureusement le Damd Armata.

La manœuvre se comprend au premier coup d’œil. Damd offre au Suzuki Jimny un kit carrosserie transformant son regard en une évocation de la Delta Integrale des belles années. Il affiche ainsi une calandre revue et quatre projecteurs ronds aux proportions semblables à la compacte survitaminée. Des antibrouillards rétro, des clignotants à LED et un éclairage de toit complètent l’ensemble.

Le Jimny, un 4x4 disparu de l’hexagone

Pour rappel, les normes ont eu en France raison du Suzuki Jimny. Sa dernière version prenait la forme en mai dernier d’une série spéciale 55ème anniversaire dotée d’une présentation spécifique, d’un châssis court et d’un moteur 1,5l de 102 chevaux. Seuls 55 exemplaires sortaient des chaînes avec un tarif fixé à 28 955 euros.