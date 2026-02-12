Les meilleurs pilotes de Formule 1 peuvent aussi faire de bêtes erreurs de conduite comme tout le monde

Kimi Antonelli n’a que 19 ans. Il pilote depuis la saison 2025 du championnat du monde pour l’écurie Mercedes, en remplacement de Lewis Hamilton parti chez Ferrari. Toto Wolf, le directeur de l’écurie allemande, le considère comme un très gros talent en devenir malgré une première année difficile aux côtés de l’excellent George Russell… et quelques séquences fracassantes comme lors d’une séance d’essai l’année précédente à Monza, lorsqu’il avait détruit sa monoplace dès ses premiers tours de roue.

Et même si les compétences d’une personne comme Kimi Antonelli en matière de pilotage ne font aucun doute, même ce genre de surdoué peut se faire avoir comme un débutant sur la route. Il vient d’en faire l’expérience au volant d’une Mercedes-AMG GT Pro à Saint-Marin.

Sa nouvelle voiture de fonction n’aura pas duré longtemps

Kimi Antonelli venait de prendre livraison d’un exemplaire de la grosse voiture de sport allemande en finition « Motorsport Collectors Edition », une série spéciale facturée plus de 320 000€ et limitée à 100 exemplaires.

Mais lors d’un soir de pluie dans les rues de Saint-Marin, il a perdu le contrôle de la machine et terminé contre un mur. S’était-il fait surprendre à la faveur d’une réaccélération un peu trop franche au volant de cette transmission intégrale (très typée « propulsion ») de 612 chevaux, potentiellement chaussée de gommes semi-slick ? Une chose est sûre au vu de la vidéo montrant la voiture après l’accident : elle semble bonne pour la casse. Kimi Antonelli n’a heureusement pas été blessé dans l’accident et il a pu rejoindre à temps ses collègues à Bahreïn pour participer aux essais d’avant-saison, qui se tiennent jusqu’à ce vendredi.

Lewis Hamilton s’était aussi fait avoir dans Monaco

Ce n’est pas la première fois qu’un talentueux pilote de Formule 1 se retrouve dans une situation de ce genre. Il y a dix ans, déjà, Lewis Hamilton avait heurté un rail dans une rue de Monaco au volant de sa Pagani Zonda LH confectionnée sur-mesure pour lui. La voiture avait ensuite été réparée puis il l’a revendue, en critiquant au passage l’efficacité dynamique de cette voiture.

En 2024, Charles Leclerc avait aussi malencontreusement frotté l’avant de son Ferrari Purosangue contre un autre véhicule en faisant preuve d’inattention, toujours à Monaco.