Plus de 500 000 BMW rappelées en urgence pour un risque critique, votre voiture est-elle concernée  ?

Décidément, les démarreurs ne semblent pas être la tasse de thé de Bmw. En octobre dernier, la firme lançait une campagne de rappel avec à la clé plus de 30 000 exemplaires touchés en France. Quatre mois plus tard, le même élément cause des soucis, à une échelle bien plus vaste, au niveau mondial du moins.

Au total, ce ne sont pas moins de 575 000 voitures qui doivent repasser par les ateliers. Toutefois, cette vague de rappel est bien moins importante en France puisque " seulement " 4 053 exemplaires, produits de juillet 2020 à juillet 2022, sont concernés.

En cause, le démarreur qui peut être défectueux : « Le contacteur magnétique du démarreur assure la connexion électrique lors du démarrage moteur. Dans de très rares cas, et après un nombre particulièrement élevé de cycles de démarrage, une usure prématurée liée à un écart de fabrication pourrait apparaître au niveau de ce composant ». En définitive, cela peut créer une « élévation localisée de la température et générer un risque accru de surchauffe et, dans le pire des cas, un départ d’incendie pendant l’utilisation de la voiture ».

Pour toutes les voitures potentiellement concernées, le démarreur doit être remplacé. Le constructeur ne précise pas la durée de l’intervention.

Théoriquement, les propriétaires recevront un courrier. Seulement, une inexactitude de l’adresse postale sur votre certificat d’immatriculation peut suffire à empêcher la bonne réception des courriers. Afin de savoir si votre voiture est concernée par cette campagne, vous pouvez appeler directement le service après-vente du réseau muni de votre carte grise. Le numéro d’identification (E) vous sera demandé.

La liste des BMW rappelées