Mercedes Classe A

Mercedes va encore révolutionner sa Classe A : elle va changer de genre

Cédric Pinatel

Née monospace et devenue une compacte « classique », la Mercedes Classe A va encore changer de genre dans sa prochaine génération attendue d’ici la fin de la décennie.

Mercedes va encore révolutionner sa Classe A : elle va changer de genre
Voilà comment Gemini imagine la Mercedes Classe A du futur (qui ne ressemblera sans doute pas à ça).

La Mercedes Classe A devait théoriquement disparaître de la gamme du constructeur allemand cette année. La marque à l’étoile voulait en effet supprimer ce modèle, considéré comme moins rentable que ses véhicules plus gros et familiaux à la marge généreuse. Mercedes espérait même abandonner totalement le créneau des véhicules les plus abordables, avec la nouvelle CLA comme modèle « premier prix ».

Mais face à la grogne des concessionnaires Mercedes et au succès persistant de cette vénérable Classe A sur le Vieux Continent, le constructeur a décidé de prolonger un peu la durée de vie de la génération actuelle et de lancer le développement d’une toute nouvelle mouture à partir de 2028.

Un nouveau changement de genre

Et Mercedes en profitera pour changer encore le concept de cette auto qui a déjà beaucoup évolué depuis la toute première mouture en 1997, époque à laquelle elle se décrivait comme un petit monospace urbain.

Comme le rapportent les journalistes allemands d’Automobilwoche, la Classe A de cinquième génération attendue pour la fin de la décennie ne ressemblera plus à la compacte « classique » qu’elle était devenue depuis la troisième mouture (apparue en 2012). Elle s’approchera davantage du genre des « crossovers », mais avec un habitacle reprenant aussi quelques codes du monospace (qui semble décidément revenir sur le devant de la scène puisqu’il intéresse aussi d’autres constructeurs). De cette façon, la Classe A comblera aussi le départ du monospace Classe B qui ne sera lui pas remplacé.

La même base technique que la CLA

Comme la familiale compacte CLA et le récent SUV GLB, cette future Classe A de cinquième génération reposera sur la plateforme MMA compatible à la fois avec les mécaniques thermiques et 100 % électriques.

A noter que de ce qu’on comprend, Mercedes continuera aussi de proposer le GLA avec une nouvelle génération également attendue. Mais comme pour la Classe A de troisième génération et l’ancien GLA, ces deux modèles ne risquent-ils pas d’être trop proches l’un de l’autre ?

