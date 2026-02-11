L’incroyable volte-face d’Alfa Romeo sur la conception de ses futurs Stelvio et Giulia, jugés trop peu adaptés au marché

Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio actuels ont une carrière anormalement longue par rapport à leurs concurrents. Le SUV familial rival des Audi Q5 et autres BMW X3 date de 2016 et la Giulia a même démarré sa carrière en 2015. Chez les marques rivales, les autos ont eu le temps d’enchaîner au moins deux générations de modèles depuis ce temps !

D’après les plans initiaux de Stellantis décidés à l’époque où Carlos Tavares dirigeait le groupe, le Stelvio aurait du être relayé dès l’année dernière par une toute nouvelle génération de modèle et la Giulia, en 2026. L’année dernière, le groupe avait déjà annoncé un gros retard des deux modèles pour mieux les adapter à l’évolution du marché avec un focus plus important sur les motorisations thermiques, compensé par un allongement de la carrière des modèles actuels.

Deux ans de plus !

Comme il vient de le confirmer aux journalistes anglais d’Auto Express, le patron d’Alfa Romeo Santo Ficili prévient que ces nouveaux Stelvio et Giulia arriveront beaucoup plus tard que prévu pour tout changer. « On change notre direction car nous imaginions précédemment que le futur de la marque serait uniquement électrique, ne serait-ce que pour respecter la loi de Bruxelles. Maintenant, on doit tout changer et abandonner le 100 % électrique seulement. Il faut réinventer toutes les plateformes et leur électronique », précise-t-il.

Cette déclaration étonne un peu car en principe, la plateforme STLA Large utilisée pour les nouveaux Stelvio et Giulia prevoyait déjà d’accueillir tous les principaux types de groupes motopropulseurs (100 % électrique, hybride rechargeable et thermique à hybridation légère). Les propos du patron d'Alfa Romeo semblent indiquer que la marque avait totalement mis de côté les motorisations thermiques sur ces projets.

Quel moteur thermique ?

Reste à savoir quelles mécaniques vont utiliser les futurs Stelvio et Giulia pour les moteurs thermiques. Le six cylindres en ligne turbo Hurricane réservé aux modèles de Stellantis vendus aux Etats-Unis peut-il être compatible avec le marché européen ? Va-t-il falloir développer de nouveaux groupes motopropulseurs spécialement pour le Vieux Continent ? Ces Stelvio et Giulia de nouvelle génération n’arriveront en tout cas pas avant le début de l’année 2028 et les modèles actuels vont devoir tenir jusque-là. Tant mieux pour ceux qui apprécient les autos « à l’ancienne »…