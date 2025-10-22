Alfa Romeo rallonge la durée de vie des Giulia et Stelvio à cause du retard de leurs remplaçants

La berline Giulia d’Alfa Romeo existe depuis 2016. Le SUV Stelvio, basé sur la même architecture « Giorgio », est arrivé seulement un an plus tard. Autant dire que ces deux modèles ont de la bouteille, eux dont les produits rivaux sont tous passés par au moins deux générations de véhicules (et bientôt trois pour la BMW Série 3 par exemple !).

Selon les plans d’Alfa Romeo, ils devaient disparaître dans les semaines à venir. Logique pour des véhicules déjà riches d’une carrière de plus de huit ans. Le constructeur italien avait initialement prévu de remplacer le Stelvio par un tout nouveau SUV conçu sur l’architecture STLA Large dès cette fin d’année 2025. La toute nouvelle Giulia aurait dû suivre en 2026.

Du retard à cause des moteurs thermiques

Oui mais voilà, les plans d’Alfa Romeo ont changé depuis l’ébauche initiale de la gamme de ces deux nouveaux modèles. A l’époque du commencement de leur développement, ils étaient prévus avec leurs variantes électriques en tête d’affiche. Entre-temps, la quasi-totalité de l’industrie automobile (et d’autant plus les marques premium) ont redonné de l’importance aux versions thermiques hybrides en attendant que les ventes de voitures 100 % électriques n’atteignent des niveaux supérieurs.

Il a donc fallu revoir le développement des nouvelles Giulia et Stelvio pour leur ajouter des versions thermiques (probablement avec un système d’hybridation) et cela va rallonger leur durée de mise au point.

Jusqu’en 2027 !

Comme vient de le préciser le patron d’Alfa Romeo Santo Ficili à l’occasion de la présentation du nouveau Tonale restylé, la Giulia et le Stelvio actuels vont donc finalement rester au catalogue jusqu’à la fin de l’année 2027 (et produits à l’usine de Cassino pendant encore deux ans).

Les nouvelles Giulia et Stelvio n’arriveront donc qu’après cette date. La berline et le SUV actuels auront-ils droit à de nouvelles améliorations techniques d’ici là ? Rappelons qu’ils existent avec des motorisations essence et diesel sans hybridation.