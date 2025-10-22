Des Range Rover plus très frais de Fast and Furious proposés aux enchères !

Posséder une voiture de cinéma a quelque chose d’excitant pour beaucoup de passionnés d’automobile. Un Français en a d’ailleurs fait sa spécialité et même exposé ses voitures au dernier Mondial de l’auto. Mais les occasions de réaliser ce rêve sont rares. De fait, impossible de ne pas relayer cette annonce de vente aux enchères, ce 30 octobre 2025, de ce lot de trois Range Rover III du spin-off Fast & Furious Presents : Hobbs and Shaw.

Bon, il va falloir s’organiser si vous remportez l’enchère. Déjà, en leur faisant traverser l’Atlantique, puisqu’elles sont situées aux Etats-Unis, plus précisément à Dallas (Texas). Puis il faudra les stocker. Évidemment, impossible de rouler avec sur la voie publique, faute de papiers français. De toute façon, les transformations et leurs états ne leur permettraient pas d’obtenir le contrôle technique…

Dandys de grand chemin…

Tous les trois disposent d’un V8 4.4 à boîte auto. Chacun se pare, entre autres, d’une robe gris mat, d’un pare-buffle, de barres de toit longitudinales courant jusqu’au pare-chocs arrière, de projecteurs LED, d’un rideau arrière métallique en remplacement du hayon et d’un système de freinage Wilwood à deux pédales permettant de bloquer individuellement les roues pour réaliser des dérapages. Et sur les toits de deux d’entre eux : de fausses mitrailleuses.

Autant le dire tout de suite : ils ont bien vécu… L’un d’eux a même le toit et le montant B pliés côté passager. À bord, c’est encore pire. Le mobilier est bien usé, la sellerie crado et certains éléments importants sont aux abonnés absents ou démontés. Cela dit, l’une des photos montre qu’un des trois moteurs démarre…