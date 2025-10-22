Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Land Rover Range Rover 3

Le starter de 7h00

Des Range Rover plus très frais de Fast and Furious proposés aux enchères !

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Alan Froli

3  

Les voitures de cinéma vous font rêver, alors pourquoi ne pas vous porter acquéreur de ces trois Range de Fast and Furious proposés aux enchères en lot complet ? Au menu : des gueules d’enfer, des modifications pour cascades, des armes factices et… de vrais dégâts !

Des Range Rover plus très frais de Fast and Furious proposés aux enchères !

Posséder une voiture de cinéma a quelque chose d’excitant pour beaucoup de passionnés d’automobile. Un Français en a d’ailleurs fait sa spécialité et même exposé ses voitures au dernier Mondial de l’auto. Mais les occasions de réaliser ce rêve sont rares. De fait, impossible de ne pas relayer cette annonce de vente aux enchères, ce 30 octobre 2025, de ce lot de trois Range Rover III du spin-off Fast & Furious Presents : Hobbs and Shaw.

Bon, il va falloir s’organiser si vous remportez l’enchère. Déjà, en leur faisant traverser l’Atlantique, puisqu’elles sont situées aux Etats-Unis, plus précisément à Dallas (Texas). Puis il faudra les stocker. Évidemment, impossible de rouler avec sur la voie publique, faute de papiers français. De toute façon, les transformations et leurs états ne leur permettraient pas d’obtenir le contrôle technique…

Dandys de grand chemin…

Tous les trois disposent d’un V8 4.4 à boîte auto. Chacun se pare, entre autres, d’une robe gris mat, d’un pare-buffle, de barres de toit longitudinales courant jusqu’au pare-chocs arrière, de projecteurs LED, d’un rideau arrière métallique en remplacement du hayon et d’un système de freinage Wilwood à deux pédales permettant de bloquer individuellement les roues pour réaliser des dérapages. Et sur les toits de deux d’entre eux : de fausses mitrailleuses.

Des Range Rover plus très frais de Fast and Furious proposés aux enchères !

Autant le dire tout de suite : ils ont bien vécu… L’un d’eux a même le toit et le montant B pliés côté passager. À bord, c’est encore pire. Le mobilier est bien usé, la sellerie crado et certains éléments importants sont aux abonnés absents ou démontés. Cela dit, l’une des photos montre qu’un des trois moteurs démarre…

S’il n’avait pas tourné dans le film, ce Range ne vaudrait pas grand-chose…
S’il n’avait pas tourné dans le film, ce Range ne vaudrait pas grand-chose…
De l’ambiance boudoir a foutoir, il y a un pas que ce Land a largement franchi…
De l’ambiance boudoir a foutoir, il y a un pas que ce Land a largement franchi…
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Land Rover Range Rover 3

Land Rover Range Rover 3

SPONSORISE

Actualité Land Rover

Voir toute l'actu Land Rover

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité