Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Rolls Royce Phantom 7

Plusieurs Rolls-Royce abandonnées devant un hôtel cinq étoiles

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Des youtubeurs découvrent lors de la visite d’un hôtel cinq étoiles abandonné il y a neuf ans à Macao plusieurs autos haut de gamme voire de luxe. Des Rolls-Royce Phantom, Porsche Cayenne, Hummer H2 ou encore Mercedes Classe S sont de la partie.

Plusieurs Rolls-Royce abandonnées devant un hôtel cinq étoiles

Avec son statut de ville touristique riche en casinos, Macao incarne l’équivalent Chinois de Las Vegas. Qui dit casinos dit aussi voitures d’exception et hôtel de luxe. Lorsqu’un établissement de ce genre ferme plusieurs années, voici le résultat.

L’hôtel abandonné il y a neuf ans est dans les séquences qui suivent visité par les youtubeurs de la chaîne « Exploring the Unbeaten Path ». Dès les premiers mètres derrière les clôtures, le duo en charge de la réalisation vidéo tombe sur un Hummer H2 recarrossé en limousine. L’épaisse couche de poussière à l’extérieur et dans l’habitacle prouve que le 4x4 n’a pas roulé depuis longtemps. Le véhicule américain se trouve à la sortie d’un parking comprenant de nombreux vans employés par le passé pour les navettes entre l’hôtel et les infrastructures de transport. Une première Audi A8L (L pour châssis long) se cache tout au fond aux côtés d’un SUV Porsche Cayenne de la même époque.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Une entrée avec trois Rolls-Royce

Le clou du spectacle se situe un peu plus loin devant l’entrée de l’hôtel : trois Rolls-Royce Phantom en triste état sont garées à proximité immédiate d’une Mercedes Classe S un peu plus ancienne. Dans le parking sous-terrain, quelques autres véhicules sont découverts. Le lieu abrite une Dodge Charger limousine, une Smart Forfour et une autre Audi A8L. Hélas, toutes ces autos ne prendront sans doute plus jamais la route.

Plusieurs Rolls-Royce abandonnées devant un hôtel cinq étoiles
Plusieurs Rolls-Royce abandonnées devant un hôtel cinq étoiles
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Rolls Royce Phantom 7

Rolls Royce Phantom 7

SPONSORISE

Actualité Rolls Royce

Voir toute l'actu Rolls Royce

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité