Plusieurs Rolls-Royce abandonnées devant un hôtel cinq étoiles

Avec son statut de ville touristique riche en casinos, Macao incarne l’équivalent Chinois de Las Vegas. Qui dit casinos dit aussi voitures d’exception et hôtel de luxe. Lorsqu’un établissement de ce genre ferme plusieurs années, voici le résultat.

L’hôtel abandonné il y a neuf ans est dans les séquences qui suivent visité par les youtubeurs de la chaîne « Exploring the Unbeaten Path ». Dès les premiers mètres derrière les clôtures, le duo en charge de la réalisation vidéo tombe sur un Hummer H2 recarrossé en limousine. L’épaisse couche de poussière à l’extérieur et dans l’habitacle prouve que le 4x4 n’a pas roulé depuis longtemps. Le véhicule américain se trouve à la sortie d’un parking comprenant de nombreux vans employés par le passé pour les navettes entre l’hôtel et les infrastructures de transport. Une première Audi A8L (L pour châssis long) se cache tout au fond aux côtés d’un SUV Porsche Cayenne de la même époque.

Une entrée avec trois Rolls-Royce

Le clou du spectacle se situe un peu plus loin devant l’entrée de l’hôtel : trois Rolls-Royce Phantom en triste état sont garées à proximité immédiate d’une Mercedes Classe S un peu plus ancienne. Dans le parking sous-terrain, quelques autres véhicules sont découverts. Le lieu abrite une Dodge Charger limousine, une Smart Forfour et une autre Audi A8L. Hélas, toutes ces autos ne prendront sans doute plus jamais la route.