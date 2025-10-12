On a dormi dans la nouvelle Rolls-Royce Spectre Black Badge électrique

EN BREF Coupé 100 % électrique 659 chevaux 2,9 tonnes 530 km d’autonomie WLTP 459 000€

Lamborghini hésite finalement à passer à la technologie 100 % électrique. Ferrari retarde certains de ses plans en la matière. Rimac et Lotus n’arrivent pas à trouver des clients pour leurs nouvelles supercars « zéro émission ». Les marques de luxe allemandes allongent la durée de vie de leurs voitures thermiques en s’adaptant à la demande du marché. Mais chez Rolls-Royce, on se dit ravi de l’accueil de sa première voiture électrique, la Spectre. Lancé sur le marché fin 2022, ce grand coupé joliment nommé remplace à sa façon l’ancienne Wraith.

On dit bien « à sa façon » car elle troque le V12 bi-turbo de 6,6 litres de cette dernière (toujours disponible sous le capot des limousines Ghost et Phantom actuelles sous une forme légèrement évoluée à 6,75 litres) pour deux petits électromoteurs installés dans une architecture mécanique quasiment identique à celle de la BMW i7 (mais logés dans un châssis exclusif à Rolls-Royce, « l’Architecture of Luxury » qui équipe aussi les Ghost, Cullinan et autres Phantom thermiques).

La Spectre mesure 5,45 mètres de long, soit 16 centimètres de plus qu’une Mercedes Classe S en version rallongée. Autant dire qu’on parle d’un sacré gros bébé, surtout que sa ligne de caisse et son capot atteignent déjà la hauteur de véritables SUV. Dans cette nouvelle déclinaison « Black Badge » dont la puissance maximale en pointe grimpe à 659 chevaux au lieu de 585, elle ajoute aussi quelques détails de style censés lui donner une allure plus « sportive », avec tout ce que ce terme impose en nuance quand on parle d’une Rolls-Royce.

Je parie qu’elle vous impressionnerait si vous la croisiez. Parce que, particulièrement dans cette teinte « Vapour Violet » qui s’inspirerait d’après le constructeur des « néons vibrants de la culture club des années 80 et 90 », la Spectre Black Badge arrache les regards comme une supercar. Contrairement à la Lamborghini Revuelto que nous trimbalions sur les mêmes routes il y a quelques mois (ou l’Aston Martin Vanquish à peine moins chantante), elle ne laisse pourtant échapper que le bruit de ses gommes glissant sur le bitume et un léger bourdonnement sonore pour prévenir les passants de son passage à basse vitesse. Mais lorsque les gens découvrent ce coupé aux dimensions monstrueuses et sa grosse calandre éclairée, ils s’arrêtent souvent de marcher.

Je reste un fan inconditionnel de l’ancienne Phantom Drop Head Coupé (un cabriolet contrairement à ce que laisse croire son nom), de très loin la plus fascinante Rolls-Royce moderne selon moi. Mais cette énorme Spectre échappée des fantasmes très « Miami Vice » possède un sacré niveau de race.

J’aurais peut-être opté pour d’autres choix de configuration à l’intérieur (en me passant des touches de « Peony Pink » ajoutées ici), mais la finition de cette Spectre Black Badge se conforme à la réputation de Rolls-Royce avec tout ce que cela implique d’attentions au détail et d’excellence des matériaux. Comme la Ghost (avec laquelle elle partage la planche de bord en plus de sa plateforme), le Cullinan et les anciennes Wraith et Dawn, la Spectre se veut tout de même légèrement moins opulente que la Phantom ultra-haut de gamme. Voilà pourquoi certaines (rares) pièces présentes dans cet habitacle, discrètement noyées dans un océan de métaux au toucher précieux et de cuirs à la finition exceptionnelle, restent en plastique. La partie antérieure des comodo du volant par exemple, ou des petits boutons de la console centrale.

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, avouons que l’installation dans la Spectre Black Badge donne vraiment l’impression de vivre dans un monde parallèle. Et en plus du désormais célèbre toit étoilé de Rolls-Royce, il y a aussi des milliers de petites loupiottes incrustées dans les portières. Aussi futiles ces inserts soient-ils, ils contribuent à façonner une ambiance absolument hors normes à bord surtout lorsqu’on roule la nuit ! Quant au soyeux extraordinaire des tapis de sol en laine épaisse, il donne envie d’enlever ses chaussures de gueux avant de monter dedans et d’y passer les mains pendant des heures. Juste pour l’anecdote, le coffre arrière revendique une contenance de 380 litres soit la valeur d’une banale Volkswagen Golf. Mais avec 2,8 tonnes de métaux et de cuir enveloppés autour.