Quelle concurrence la Rolls-Royce Spectre Black Badge défie-t-elle ? En admettant que la Maserati GranTurismo Folgore ne s’inscrit pas vraiment dans la même catégorie, il n’existe aucune autre machine électrique de ce genre et de ce niveau de luxe sur le marché. Facturée 459 000€, elle s’approche un tout petit peu de la Bentley Continental GT Speed, devenue hybride rechargeable (de 782 chevaux) et coûtant deux fois moins cher avant options (246 000€). Plus performante et sportive, cette dernière n’égale pas l’opulence de la Rolls. L’Aston Martin DB12, encore plus sportive, non plus.

A retenir : le mariage arrangeant

Si la technologie électrique peine pour l’instant à convaincre les clients sous le capot de voitures de sport d’exception, elle se marie effectivement très bien à l’univers de Rolls-Royce qui, outre une motorisation bien plus politiquement correcte pour l’Europe, trouve ici le moyen d’améliorer les points qui font sa réputation depuis la nuit des temps. Oui, l’électrique convient magnifiquement bien à l’esprit d’une Rolls-Royce et ne dégrade aucunement son prestige, même avec un groupe motopropulseur paradoxalement dépassé par les autos à batteries les plus récentes sur les performances de charge ! Après tout, le V12 de la première Phantom était déjà dépassé lui aussi par les meilleurs moteurs thermiques de l’époque…

Sans même prendre en considération la nature de sa motorisation, la Spectre Black Badge donne bien l’impression de rouler dans l’un des sommets de l’industrie automobile actuelle (comme la Lamborghini Revuelto dans une tout autre catégorie). La différence entre la Spectre et les supercars, c’est que les plaisirs qu’elle offre sont totalement décorrélés de sa vitesse. Avec elle, la lenteur est même plutôt encouragée même si elle peut jouer les grosses GT avec un certain talent. Je persiste cependant à penser qu’elle n’atteint pas le degré de majesté de l’ancienne Phantom Drop Head qui reste, pour moi, la meilleure voiture de luxe de tous les temps. Mais peut-être qu’une Spectre sans toit…

Caradisiac a aimé

Le design hésitant magnifiquement entre le luxe conservateur et la rock star un peu rebelle

L'univers intérieur et son incroyable sérénité

Le confort et des performances de GT

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de circuit électrique 800 volts (temps de recharge quelconque)

Moins sportive qu'une Bentley (mais c'est comme ça depuis la nuit des temps)

Les dimensions qui ne passent pas partout

Prix français TTC Rolls-Royce Black Badge : 459 000€