Rolls Royce Spectre

On a dormi dans la nouvelle Rolls-Royce Spectre Black Badge électrique

Cédric Pinatel

5. Notre note de la Rolls-Royce Spectre Black Badge

 

La Rolls-Royce Spectre Black Badge (659 chevaux, à partir de 459 000€) s'évalue dans la catégorie des grands coupé ultra-luxueux électrique qui ne compte...aucune concurrente directe.

En élargissant beaucoup, on peut trouver :

-La Maserati GranTurismo Folgore électrique (761 chevaux et 198 500€).

-La Bentley Continental GT Speed hybride rechargeable (782 chevaux et 246 000€).

Rolls-Royce Spectre Black Badge
Budget
  • 7
Pratique
  • 8.4
Rapport prix/équipements
  • 9.67
Sur la route
  • 9.57
Sécurité
  • 7.5
Autonomie
  • 8.5
Note globale : 16,9 /20
Explication des critères de notation
En savoir plus sur : Rolls Royce Spectre

Rolls Royce Spectre

