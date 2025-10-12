5. Notre note de la Rolls-Royce Spectre Black Badge
La Rolls-Royce Spectre Black Badge (659 chevaux, à partir de 459 000€) s'évalue dans la catégorie des grands coupé ultra-luxueux électrique qui ne compte...aucune concurrente directe.
En élargissant beaucoup, on peut trouver :
-La Maserati GranTurismo Folgore électrique (761 chevaux et 198 500€).
-La Bentley Continental GT Speed hybride rechargeable (782 chevaux et 246 000€).
|Rolls-Royce Spectre Black Badge
|Budget
|Coût d'achat
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|16,9 /20
