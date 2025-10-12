Chez Rolls-Royce, le choix des options ne ressemble pas vraiment à ceux des marques premium ou même luxueuses. Tout d’abord, le constructeur anglais ne commet pas la pingrerie de ne pas proposer de série les équipements de technologie comme ceux de la connectivité, des aides à la conduite ou du cuir (vous vous en doutez). Dans le cas de la Spectre Black Badge, il faut plutôt choisir la couleur des parapluies cachés dans les portes (celle du parapluie lui-même mais aussi de la poignée dudit parapluie !), de la clé de démarrage, des tapis de sol épais en laine ou de l’habillage du coffre. Notons tout de même que les miroirs de courtoisie sont en option à l’arrière. Ouf, on y trouve quand même des vitres électriques…

Quant aux possibilités de personnalisation, elles sont quasiment infinies. On peut opter pour des peintures bicolores selon plusieurs schémas, une foule de pièces à peindre de façon différente et à l’intérieur, de nombreuses configurations différentes pour accorder les cuirs et les garnitures du mobilier. On s’est même amusé à faire n’importe quoi avec le configurateur en ligne avec des combinaisons ridicules (visibles ci-dessous). Est-ce que les commerciaux de la marque nous autoriseraient à commander un exemplaire de la sorte ?

Notre exemplaire d’essai, en tout cas, possède une livrée superbe. Et les prix des options d’individualisation ? On n’a même pas voulu nous les donner mais il doit être possible d’approcher le million d’euros, prix de la voiture compris, en allant le plus loin possible.

Le détail techno Rolls-Royce n’aime pas beaucoup les systèmes de paramétrage des modes de conduite et préfère la simplification absolue. Dans la Spectre Black Badge, vous avez le choix entre le mode normal et le mode « Infini » activable via un bouton sur le volant et c’est tout. Ce dernier fait monter la puissance maximale à 659 chevaux (au lieu de 585) mais n’agit ni sur la suspension ni sur le réglage de la direction. C’est juste pour ceux qui ont peur de manquer de reprise (on plaisante).