La route c’est tout un dessin

La route est, depuis l’invention de la roue il y a environ 6 000 ans, le parcours veineux des civilisations. Alors, ces rubans qui ont permis à l’homme de se déplacer, méritaient bien une BD.

Mais ce n’est pas exactement une bande dessinée que ce livre de Nayel Zeaiter paru chez Gallimard.

Même s’il s’appelle La route, une histoire dessinée, l’ouvrage est composé de 36 planches ultra-didactiques qui disent tout. Des origines, plutôt romaines, de nos voies, à leur utilité, « la guerre, le commerce et la promenade », l’ouvrage livre des chiffres, des dates, des statistiques, des kilomètres et des usages de ces voies de rapprochement des hommes d’hier et d’aujourd’hui.

Des autoroutes d’antan au code de la route

Ainsi apprend-on que dès le Moyen Âge, les autoroutes à péages existaient. Ces voies de 10,40 m de large, alors que les routes classiques n’en avaient que 5,40 m, permettaient à des charrettes et des troupeaux de commercer, mais en se soumettant à une taxe. Il existait même des routes de 22 m de large, soit celle des autoroutes d’aujourd’hui. Elles étaient gratuites, mais réservées aux armées.

L’auteur illustrateur évoque aussi celle qui est devenue indissociable de la route : l’automobile, en rappelant au passage que la France importe plus de voitures qu’elle n’en exporte depuis 2008 déjà, et revenant sur une terrible polémique et un périlleux débat. Le conducteur doit-il être assis à droite ou à gauche dans la voiture ? Le choix de la gauche est évidemment évident lorsque, contrairement à l’Angleterre, on roule à droite de la route.

Et pourtant, au moment du choix, et de la création du Code de la route en 1921, les partisans de la conduite à droite étaient nombreux. De surréalistes partisans de l’absurde ? Pas vraiment. Cette assise était celle des cochers, et on ne doit pas bousculer ainsi de bonnes vieilles habitudes. Une controverse qui peut rappeler celle des « pour » et des « anti » VE aujourd’hui.

L’essentiel et bien plus que ça

Pour ou contre le changement, cette histoire dessinée de la route est un puit sans fond de savoir. Et si elle n’apprendra pas grand-chose aux spécialistes de l’automobile, elle leur livrera des clés essentielles sur tout le reste de l’environnement du déplacement, de l’urbanisme au rail, de l’aménagement du territoire au transport de marchandises. Une somme beaucoup plus abordable lorsqu’elle est aussi bien illustrée.