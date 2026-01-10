Hyundai expose le nouveau Nexo à Bruxelles

Hyundai n'a pas uniquement modifié l'allure de son SUV familial. Le constructeur coréen a amélioré de manière notable le système de pile à combustible, la puissance des batteries et la capacité des réservoirs d'hydrogène. La puissance totale a également été portée de 185 ch tandis que la puissance de la batterie a été doublée de 40 kW à 80 kW.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Résultat : le véhicule à hydrogène accélère plus rapidement qu’auparavant, avec un 0 à 100 km/h en 7,8 secondes contre 9,2 secondes pour son prédécesseur. Grâce aà son nouveau pack pile à combustibl, Nexo peut parcourir 826 km en électrique avec un plein d'hydrogène. Avantage majeur par rapport à un véhicule électrique : faire le plein ne prend que 5 minutes. Encore faut il trouver une station qui en vend. Pour cela le Nexo reçoit un « Route Planner ».

Des technologies comme le Smart Regenerative System (SRS), qui améliore le confort de conduite en adaptant automatiquement le freinage régénératif en fonction des données de navigation et de la distance avec le véhicule précédent, viennent compléter l’ensemble.

Le nouveau Nexo a également grandi. Il mesure 4m75 et est plus long, large et haut que son prédécesseur, ce qui se traduit par un meilleur confort pour les passagers et une capacité de chargement accrue à l’arrière, avec un maximum de 993 litres. À l’extérieur, il affiche un design très angulaire et robuste agrémentée d'un éclaire "Pixel".

À l’intérieur, on retrouve de nombreuses fonctions de confort, comme les sièges relaxants avec repose-jambes à l’avant, ainsi qu’un nouvel écran incurvé intégrant un cluster d’informations conducteur de 12,3 pouces, combiné à un infodivertissement de 12,3 pouces.

Reconnaissance vocale avec IA générative, Vehicle-to-Load, rétroviseur central numérique et authentification par empreinte digitale complètent enfin la dotation technologique.