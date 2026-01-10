Quels sont les vrais tarifs de la vanlife ?

0n les dits trop chers. Mais combien coûtent réellement les vans et les fourgons aménagés neufs ? Nos confrères de Vanlife magazine se sont posé la question et y ont répondu, en épluchant les tarifs 2026 des 106 vans disponibles sur le marché français, mais aussi des quelques 413 modèles de fourgons aménagés en vente.

Puis, les journalistes ont pris leur calculette pour déterminer le prix moyen des maisons roulantes. Côté vans (Volkswagen California, Ford Nugget, Hanroad, Westfalia, etc.) le résultat est sans surprise, puisqu’il faudra débourser 60 513 euros pour une telle acquisition. En plus, comme de nombreuses données le laissaient penser, les prix de ces camionnettes à vivre sont à la baisse, de 3,5 % exactement.

Les fourgons et les vans en très légère baisse

Côté fourgons aménagés, qui constituent le gros du marché, les prix sont plus élevés, ce qui n’est pas très étonnant puisque ces Possl, Challenger et autres sont plus grands, mieux équipés, parfois d’un cabinet de toilettes et d’une vraie cuisine. Leur prix moyen s’établit, en ce début d’année, à 69 806 € et il est en légère hausse de 1,93 % puisqu’en 2025, il s’affichait à 68 480 €.

Voilà qui constitue une véritable surprise dans un marché aux clients que l’on disait un peu échaudé par les hausses constatées depuis le Covid. Alors l’équipe de Vanlife Magazine s’est posé la question et s’en est allée calculer le prix médian des engins en vente. Cette autre moyenne, dans laquelle la moitié des fourgons vendus sont au-dessus du chiffre annoncé, et une moitié en dessous, est éclairante.

Car ce prix médian est en baisse de 0,63 %. Une broutille mais qui, du coup, est plus en phase avec les pratiques constatées. Mais si la fameuse moyenne générale quant à elle, augmente, c’est que les aménageurs en profitent pour augmenter fortement leurs fourgons les plus chers, les plus tendance, comme les 4x4, pour conserver de bonnes marges.

Les camping-cars minoritaires

Côté camping-cars, qu’ils soient au rayon des profilés, des capucines ou des intégraux, le prix moyen s’établit, tout de même, à 83 370 euros, et encore, cette moyenne ne prends pas en compte les liners, ces supers engins qui nécessitent généralement un permis poids lourd et permettent, pour certains d’entre eux, d’embarquer une voiture dans leur soute.

Pour ceux qui attendaient donc une baisse significative des maisons roulantes quelle que soient leur taille, le millésime 2026 et ses tarifs qui devraient évoluer au mois d’août prochain, n’exauceront donc pas leurs vœux. Des prix élevés qui expliquent qu’une (courte) majorité des engins vendus sont des vans (24 %) et des fourgons (31 %). Leur maniabilité plus élevée que ceux des camping-cars classiques n’explique donc pas leur succès à lui tout seul.