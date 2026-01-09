La nouvelle Clio fait son show à Bruxelles

Pour cette Clio 6, la marque a choisi l’audace d’un dessin original, quitte à flirter avec des codes esthétiques asiatiques. Plus imposante, la citadine s’allonge de 7 cm pour atteindre 4,12 m, soit quasiment le gabarit d’une compacte d’autrefois. Ce gain de taille profite surtout aux porte-à-faux, tandis que les jantes grimpent jusqu’à 18 pouces, affirmant une posture nettement plus dynamique que sa devancière.

À l’intérieur, la planche de bord bien finie mise sur une immense dalle numérique horizontale. A quelques endroits, notamment à l’arrière, on retrouve quelques plastiques durs mais rien de bien méchant, la Française présente bien. Le système multimédia, propulsé par Google, fait aujourd’hui référence dans la catégorie des généralistes tant il fonctionne bien. Il est fluide et propose de nombreuses applications connectées. L’habitabilité reste l’un de ses points forts : La Clio 6 s’avère plus accueillante avec ses passagers arrière qu’une Peugeot 208, sa concurrente directe.

Sous le capot, l’évolution est tout aussi marquante avec l’arrivée du moteur 1.2 TCE de 115 ch inauguré par l’Austral. Mais c’est surtout la nouvelle motorisation hybride de 160 ch qui attire tous les regards. Malgré une boîte à crabots encore perfectible en conduite dynamique, cette version promet une sobriété record en ville.

Côté budget, la Clio 6 démarre à 19 900 €, un tarif d’entrée agressif qui, compte tenu de son équipement de série généreux, lui permet de garder une longueur d’avance sur la concurrence européenne et même asiatique. Elle assène par exemple un coup de massue à la Peugeot 208, dont la version de base Style s’affiche à 24 200 € pour un moteur micro-hybridé de 100 ch équipé d’une boîte automatique, et surtout à la Volkswagen Polo (21 990 €) équipé d’un petit moteur poussif de 80 ch facturant ses technologies au prix fort. La version Full Hybrid de 160 ch démarre à 24 600 € soit à l’euro près le prix d’une Toyota Yaris, moins puissante.

J’aime Je n’aime pas

L’instant Caradisiac

Plus polyvalente et technologique que jamais, cette Clio 6 n’a pas l’intention de céder son trône de reine des citadines.