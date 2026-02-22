Renault : comment la banque du groupe est devenue une "cash-machine" grâce au leasing et aux flottes.

Alors que Renault annonçait la semaine dernière une perte de 10,9 milliards, sa branche financière, Mobilize Financial Services, affiche une santé de fer.

En 2025, la banque a franchi la barre des 22,3 milliards d’euros de nouveaux financements, en progression de 3,3 %. Un chiffre qui dépasse désormais les niveaux d’avant-crise sanitaire. Le résultat avant impôts, s’établit à 1,18 milliard d’euros. Un résultat constant par rapport à 2024.

L’électrification comme turbo

Mobilize ne se contente plus de prêter de l’argent, elle accompagne aussi l’électrification du parc automobile. Le taux d’intervention sur les véhicules électrifiés atteint désormais 46,6 % (45 % en 2024), plus de 8 points que sur les modèles thermiques. Ce gain de 1,6 point est fortement porté par le succès du leasing social, alors que le taux de pénétration global (toutes motorisations) est resté quasi stable à 41,1 %.

Le leasing social et l’effet R5

Le rapport de Mobilize confirme que la Renault 5 a été le modèle le plus plébiscité par les ménages éligibles au leasing électrique 2025. La citadine a représenté 25 % des commandes totales du leasing social. Soit environ 12 500 véhicules, financés par MFS pour ce seul modèle.

Le dispositif également permis à la captive bancaire de Renault de maintenir un coût du risque bas (0,36 %) grâce à la solvabilité apportée par les aides d’État (7 000 € maximum/voiture).

La LLD et les flottes

Au cœur des résultats annuels 2025, le pôle dédié aux flottes et à la location longue durée, Mobilize Lease & Co, affiche une progression de 4,1 % de son parc géré. Avec un total de 657 760 véhicules, cette activité représente désormais un socle de revenus récurrents pour Mobilize Financial Services.

L’importance de la LLD aux particuliers et des flottes se mesure également par l’intégration des services associés. En 2025, la contribution des activités de services au Produit Net Bancaire (le chiffre d’affaires d’un établissement bancaire) s’élève à 31 %. Une progression due « principalement de la croissance des encours (nombre de financements NDLR) et de l’amélioration de la marge financière » , affirme l’établissement financier.

Si la location longue durée s’affirme toujours comme le mode de financement privilégié des entreprises pour l’acquisition de leurs véhicules leur engouement semble marquer le pas.

Des offres à forte valeur ajoutée

Le groupe a opéré un recentrage sur les offres à forte valeur ajoutée pour les gestionnaires de parcs. En Allemagne et en France, de nouveaux produits dédiés (protection du conducteur, frais de remise en état en fin de leasing, extensions de garantie VO) ont été lancés pour optimiser le coût total de détention des véhicules.

Sur l’exercice, l’entreprise a financé 243 416 nouveaux contrats de leasing opérationnel (LLD), ciblant à la fois les clients professionnels (entreprises, administrations) et les particuliers. Cette dynamique s’inscrit dans un marché global où l’usage du véhicule prime désormais sur la propriété

Un relais de croissance pour Renault

Dans ses déclarations officielles de 2025, Martin Thomas, Directeur Général de Mobilize Financial Services « ces avancées soutiennent pleinement notre ambition d’offrir des solutions toujours plus adaptées et d’accompagner durablement la croissance de Renault Group. »

La captive ne se voit plus comme une option que l’on choisit après avoir configuré sa voiture, mais comme le socle de l’offre. Le financement n’est plus seulement une option d’achat, mais la porte d’entrée de tout un écosystème de mobilité.