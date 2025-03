Location Longue Durée, un coup de moins bien

La location longue durée s’affirme toujours comme le mode de financement privilégié des entreprises pour l’acquisition de leurs véhicules. Mais l’engouement des sociétés pour la LLD semble marquer le pas.

47 % d’entre elles y ont recours en 2025, contre 51 % en 2023. Soit une diminution de 4 points en trois ans. Cette proportion demeure tout de même 20 points supérieurs à la moyenne européenne. La France se place ainsi au même niveau que l’Espagne (47 %) ou la Suède (46 %), d’après le dernier baromètre des flottes et de la mobilité d’Arval Mobility Observatory / Ipsos, publié cette semaine.

Les grandes entreprises boudent la LLD

Le potentiel de croissance de la LLD se renforce dans les petites entreprises de moins de 100 salariés (55 % +12 points vs 2024). Par ailleurs son attrait ralentit dans les moyennes entreprises de moins de 250 salariés (51 % - 7points en un an) et surtout les grandes sociétés (39 % - 15 points vs 2024) qui assurent un maximum de volume. Les grandes entreprises préfèrent le recours au crédit-bail / LOA pour 21 % d’entre elles (+ 9 points vs 2023). Ce qui ne permet pas pour autant à ce mode de financement de garder les faveurs des investisseurs. Dans la globalité, seules 17 % des sociétés l’ont sollicité pour l'achat de leurs véhicules, soit trois points de moins qu’en 2023. Les entreprises ont eu recours pour le financement de leurs flottes au crédit classique pour 14 % d’entre elles (+4 points vs 2023) et 20 % ont préféré l’achat au comptant (+4 % vs 2023).

Conserver la main sur le véhicule

Face à des loyers de location toujours élevés et à la baisse du taux d’intérêt de référence (de 4,75 % en octobre 2024 à 2,65 % début mars 2025), les entreprises cherchent à optimiser leur investissement. Avec, au final, la possibilité de conserver la propriété du véhicule et donc d’en allonger la durée de service au-delà de leur période d’amortissement, ou d’en maîtriser la revente.