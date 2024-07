La LLD progresse, les ventes baissent

Marché grincheux, leaseurs heureux. Alors que les ventes de véhicules neufs enregistrent une chute de 5 % en juin, la location longue durée bat des records de volume. Avec 64 330 immatriculations (315 de plus qu’un an auparavant), le nombre de voitures mises à la route en LLD dépasse, pour la première fois, celui de 2019 et de la période pré-covid ? Et pas qu’un peu. Selon les chiffres publiés cette semaine par Sesam LLD, la progression tourne autour de 4 %. Au passage, le leasing accroît sa part de marché de près 1 % par rapport à juin 2023, passant sur la période de 28,9 % à 29,8 % du parc automobile neuf immatriculé. Une singularité dans un marché des véhicules neufs en repli pour le deuxième mois consécutif (-4,7 % en juin 2024 vs juin 2023). À l’opposé la LLD connaît une progression continue. Après avoir terminé le premier trimestre en hausse de 13,4 %, la LLD confirme sa bonne tenue sur l’ensemble du premier semestre.

Progression de l’électrique

D’après Sesam LLD le renouvellement des parcs se manifeste d’abord par une augmentation significative des immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables entre juin 2023 et juin 2024. En volumes, ils sont passés de 14 963 immatriculations en juin 2023 à 16 219 unités en juin 2024. Soit plus du quart (25,1 %) du marché. Le nombre de véhicules hybrides non rechargeables connaît également une forte croissance (+19,5 %) par rapport à l’année dernière. En ce mois de juin 14 092 unités ont été immatriculées contre 11 791 en juin 2023. La part des motorisations à carburants « alternatifs » progresse aussi.

Baisse du thermique

Les immatriculations de véhicules fonctionnant à l’E85, à l’hydrogène, au GPL et au GNV croissent de 24,3 % avec 2 079 immatriculations en juin 2024 contre 1 673 le même mois de l’année précédente. Elles représentent désormais 3,2% des immatriculations, contre 2,6% un an auparavant. À l’inverse, la part des immatriculations diesel a diminué. Passant de 22,7 % à 20,9 %. Même sort pour les motorisations essence qui ont perdu plus de 2 % de parts de marché (33,1% en juin 2023 VS 29,0% juin 2024).

Les particuliers présents

Si la location longue durée représente 62,3 % des acquisitions de véhicules d’entreprises, sur l’ensemble du premier semestre, d’après les données de AAA Data, le canal des sociétés et des administrations affiche une perte de 10 % de ses immatriculations, avec 124 379 exemplaires mis à la route. Malgré tout, les loueurs parviennent à finir le trimestre dans le vert, avec 128 373 immatriculations (+6 %) en grande partie grâce aux particuliers. Alors que les constructeurs ne se font plus d’illusion (à court ou moyen terme) sur la possibilité de retrouver dans les prochains mois (années ?) les chiffres de ventes d’avant pandémie, pourquoi ne pas privilégier le marché locatif pour écouler les voitures neuves. La LLD s’affirme plus que jamais comme le deuxième canal en termes de volumes de ventes en France.