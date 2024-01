La location longue durée séduit de nouveaux automobilistes

Lors de la présentation des chiffres annuels du marché de la location longue durée ce 17 janvier les représentants du Sesamlld (syndicat représentant les acteurs du secteur) ne cachaient pas leur satisfaction. Avec 600 242 véhicules immatriculés (VP+VU+VS), le marché de la LLD représente près d’un tiers (29,1 %) des ventes totales de l’année écoulée (2 060 555 unités). Soit une progression de 23 % sur un an. « Sans provocation, nous connaissons un nouvel élan » sourit François Brabander, président du Sesamlld. Le satisfecit est d’autant plus mérité que la location longue durée, au-delà de son traditionnel marché de flottes, parvient à séduire de plus en plus les automobilistes particuliers. Une nouveauté !

Les particuliers toujours plus nombreux

Si les volumes peuvent paraître encore modestes, le marché des particuliers progresse fortement (+ 40 %). Sur 844 576 véhicules particuliers neufs immatriculés en 2023, 55 168 l’ont été » en LLD. Soit 6,5 % de part de marché sur ce segment clientèle (contre 5,4 % en 2022). Un résultat positif qui « s’explique par la richesse et la souplesse du produit LLD » selon François Brabander. Et de mettre en avant « les jeunes générations sont les plus enclines à choisir la location plutôt que l’achat car davantage prêts à partager leurs données (risques, assurances, utilisation) pour bénéficier d’une solution flexible et personnalisée ». Mais le B2B demeure le cœur de marché de la location. Sur le marché d’entreprise (1 215 979 unités) également en hausse (+2 %) 545 074 immatriculations nouvelles l’ont été en location. Soit près d’une voiture sur deux. Les parcs d’entreprises demeurent les principaux clients LLD (62 %).

Verdissement du parc

Par type d’énergie la tendance LLD suit celle du marché auto générale avec une place de plus en plus prépondérante des motorisations électriques. 43 % des motorisations électriques acquises par les flottes l’ont été en location. Bien que la majorité des flottes roulent encore au diesel (27 % du marché 2023) notamment les VU, les conséquences de la LOM se font sentir. Et les acteurs de la LLD ne cachent leur ambition d’accompagner encore davantage les sociétés dans la transition énergétique de leur parc. Et pas seulement pour les véhicules. Le Sesamlld entend « développer des services de consulting auprès des entreprises pour le verdissement de leur parc. Cela passe par le développement par exemple de forfaits mobilité, le développement du covoiturage et des offres de transport multimodal ». Par ailleurs le Sesamlld veut développer l’offre d’un nouveau modèle permettant « une seconde ou une troisième vie » aux véhicules LLD. « Les véhicules électriques possèdent une durée de vie supérieure à celle des motorisations thermiques. En tant que loueur et prestataire de services nous connaissons tout l’historique de nos produits. Du coup on peut proposer nos véhicules à la vente ou bien encore les recycler auprès de nouveaux acteurs. C’est cela la durabilité » souligne Julien Bourdonnec, responsable de la commission communication. Et au Sesamlld de réclamer au gouvernement davantage de clarté et de lisibilité du cadre fiscal entourant le leasing social et la permanence bonus écologique. Afin d'encourager les investissements de leurs clients vers les motorisations à très faibles émissions.