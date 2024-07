Les ventes de voitures neuves baissent en juin mais ce n'est pas si mal

Après quasiment deux ans de hausse ininterrompue, c’est le second mois consécutif de baisse pour le marché automobile neuf en juin 2024. Il s’est vendu 181 712 voitures particulières chez nous ce dernier mois, soit une baisse de 4,7% par rapport au même mois de l’année dernière. Sauf qu’il y a aussi eu deux jours ouvrés en moins, ce qui explique totalement cette baisse. Car à nombre de jours ouvrés identique, on serait plutôt à +4,7% de ventes par rapport à juin 2023.

La baisse (dans les chiffres bruts, donc) concerne tous les grands groupes avec 3,8% de recul pour Renault (+1,3% pour la marque Renault mais -16,4% pour Dacia) et tout de même -13,2% pour Stellantis (Peugeot à -15,2%). Là aussi, il faudra évidemment tenir compte de ces deux jours ouvrés en moins.

Du côté des ventes de véhicules électriques neufs, en revanche, la tendance à la baisse se confirme. Certes, les chiffres n’ont rien à voir avec ceux de l’Allemagne où ces véhicules dévissent totalement. Mais avec 16% de la part totale de véhicules neufs vendus en juin 2024, les voitures électriques reculent légèrement par rapport au même mois de l’année dernière (ou à avril et mai 2024). On note d’ailleurs une légère augmentation des ventes de véhicules hybrides rechargeables sur la même période (8% contre 7% les deux mois précédents).

L’hybridation continue de gagner des parts de marché

Sur les six premiers mois de l’année, les moteurs essence conservent largement la préférence de la clientèle française avec 32,1% des ventes. Mais les ventes de voitures à hybridation « normale » et hybridation légère continuent de progresser. Elles représentent désormais 17,6 et 13,1% du total, contre 13,6 et 9,4% sur les six premiers mois de 2023. Le diesel continue de reculer (7,9%) et les hybrides rechargeables restent en légère baisse (8,1%) même s’ils pourraient finalement progresser sur l’ensemble de l’année si la tendance se poursuit dans les mois restants.

La Peugeot 208 en tête, la Mégane E-Tech devant chez les électriques en juin

Sur les six premiers mois de l’année 2024, la Peugeot 208 reste largement en tête du marché neuf avec ses 51 029 unités vendues (devant la Renault Clio et la Dacia Sandero). A noter qu’en juin, c’est la Renault Mégane E-Tech qui s’est le plus vendue chez les autos électriques (3 257 unités) devant les Tesla Model Y (2 155 exemplaires) et Model 3 (1 821 autos). Reste à voir comment évoluer ces ventes de voitures électriques neuves à partir de juillet si les taxes sur les modèles chinois s’appliquent comme prévu au sein de l’Union européenne…