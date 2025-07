Renault 5 E-Tech électrique : laquelle choisir ?

En proposant une nouvelle Renault 5, la marque au losange a fait renaître une auto qui dispose d’un fort courant de sympathie auprès du public. Et il est vrai que la version 2024 de la Renault 5 E-Tech électrique est craquante. Avec son style qui la rapproche de son ancêtre des années soixante-dix et ses couleurs vives (en option), c’est une belle réussite stylistique.

La citadine électrique dispose de trois motorisations (95, 120 et 150 ch) et de deux types de batteries (40 kWh pour les 95 et 120 ch et 52 kWh pour la version 150 ch). Ainsi équipée, cette auto a tout d’une voiture à vivre, un slogan toujours d’actualité. Proposée à partir de 24 990 € (hors bonus) la citadine française produite à Douai dans le Nord mérite le détour.

Clin d’œil au passé

Pour créer sa Renault 5 E-Tech électrique, la marque au losange a puisé son inspiration dans les années soixante-dix qui ont vu arriver sur le marché la Renault 5 originelle. La Renault E-Tech électrique adopte certains éléments de design de la Renault 5 de 1972. Ainsi la grille d’aération du capot moteur se transforme en indicateur de charge de la batterie, les projecteurs à l’avant et les feux arrière même s’ils sont modernisés affichent des lignes qui évoquent la signature lumineuse de la première R5, quant à l’habitacle c’est un mélange de modernité et d'un rappel du passé.

Une habitabilité limitée

D’une taille réduite, la nouvelle Renault 5 n’affiche que 3,92 mètres de long, l’habitacle est cependant assez logeable pour que quatre adultes se sentent à l’aise, à condition toutefois que le conducteur et/ou son passager ne soient pas trop grands. Il est vrai que sur le plan de l’habitabilité aux places arrière, la Renault 5 ne figure pas parmi les meilleures de la catégorie. Bien entendu, la place centrale, comme dans de nombreuses autos, sera à réserver à un adolescent si l’on voyage à cinq. Le coffre quant à lui, est d’une capacité correcte (326 litres), mais dispose d’un seuil de chargement un peu élevé. Lorsque la banquette (60/40) est rabattue, on atteint les 959 litres, mais on n’a pas droit à un plancher plat, car il y a une belle marche entre le plancher du coffre et les dossiers mis à plat. Les câbles de recharge trouvent tout naturellement leur place dans un espace (41 litres) sous le plancher du coffre, mais pour les récupérer il faudra que le coffre soit vide, dommage que l’auto ne possède pas de « frunk » à l’avant.

Une vraie voiture à vivre

C’est au volant que l’on apprécie le plus la Renault 5 E -Tech électrique. Tout simplement parce qu’elle est dotée d’un très bon châssis (plateforme Ampr Small) et de trains roulants performants. On peut s’amuser à son volant, la direction est précise, directe et la voiture répond bien à chaque sollicitation de l’accélérateur et des freins. Au sujet du freinage, la sensation à la pédale est très naturelle, ce qui n’est pas toujours le cas avec une électrique. Un bémol cependant nous avons pu constater des différences en ce qui concerne la sensation à la pédale qui peut-être plus dure selon l’auto essayée. Le confort est assez ferme, mais très correct, tandis que l’insonorisation est efficace. Si en ce qui concerne la signature aérodynamique, le Cx de la Renault 5 E-Tech ne figure pas parmi les meilleurs de la catégorie, le fait que l’auto affiche un style d’une voiture des années soixante-dix permet d’avoir une belle visibilité panoramique vers l’avant, en revanche pour ce qui est de la « rétrovision », les appuis-tête de la banquette arrière gâchent la fête et sans caméra de recul (de série à partir de la finition Techno) les manœuvres pour se garer peuvent s'avérer un peu compliquées.

Des motorisations de 95 à 150 ch

Pour animer la citadine Renault 5 E -Tech électrique, on a trois possibilités. Il y a d’abord une motorisation de 95 ch qui équipe l’entrée de gamme, cet électromoteur est associé à une batterie d’une capacité de 40 kWh, une batterie de 40 kWh qui est associée également à la motorisation de milieu de gamme qui affiche 120 ch. Pour le haut de gamme ce sera 150 ch et une batterie de 52 kWh. Avec la première batterie, l’autonomie est de 312 km, 410 km avec la seconde. Bien entendu cette autonomie sera difficile à réaliser, car il est préférable de conserver 10 % de batterie et de ne pas recharger à 100 % afin de garantir la fiabilité de la batterie le plus longtemps possible. Cela dépendra également de la température extérieure et du comportement du conducteur au volant. Dans la vie normale, avec la batterie de 52 kWh l’autonomie de la Renault 5 E-Tech électrique sera de 250 km environ sur autoroute, de 350 km environ sur route ce qui est très correct, ça sera à peu près la même chose en ville. Il faut compter moins en utilisant que 70 % de la capacité (de 10 à 80 % de charge) de la batterie.

Quelques manques avec la finition « Five »

Cette auto est équipée d’un bouton Multi Sense qui permet de sélectionner un mode de conduite. Il y en a trois, le premier « Eco » bride la puissance, le second « Normal » conserve toute la puissance disponible, mais le comportement de l’auto n’est pas aussi vif qu’avec le mode Sport qui rend la pédale d’accélérateur plus réactive. Il y a aussi un mode B afin de régénérer plus rapidement, mais il n’y a pas de mode « One Pedal Drive » qui permet de s’arrêter sans toucher la pédale de gauche. Cette lacune devrait être bientôt comblée, puisque les exemplaires de Renault 5 produits à partir de l'été 2025 devraient disposer de cette technologie. Si l’équipement de cette auto est complet à partir du deuxième niveau de finition, avec l’entrée de gamme « Five » et le moteur de 95 ch, il n’y a pas (même en option) de pompe à chaleur, et le chargeur intégré (11 kW) ne pourra servir sur les bornes à charge rapide, car cette fonction n’est pas prévue. Pour bénéficier d’une charge rapide et d’une pompe à chaleur, il faut opter pour la finition supérieure « Evolution » avec le moteur d’une puissance de 120 ch, la charge rapide DC sera lors de 80 kW, elle passera à 100 kW avec l’électromoteur de 150 ch qui est disponible comme le bloc de 120 ch avec les trois finitions suivantes : Evolution, Techno, Iconic Cinq. En revanche, seule la motorisation de 150 ch est disponible avec la série spéciale Roland-Garros. Il convient de noter que sur les bornes rapides, la charge des batteries (de 15 à 80 %) s’effectue en trente minutes.

Elle a beaucoup de charme la petite Renault 5 E-Tech électrique, au point qu'ils sont nombreux ceux qui se retournent sur son passage. Dotée de belles performances, d’un bon comportement routier, mais aussi d’un poids contenu (pour une électrique), cette citadine électrique du XXIe siècle rappelle la première génération de Renault 5 tout en étant très moderne. La Renault 5 E-Tech électrique vient lutter contre les Fiat Grande Panda Electrique, Opel Corsa Electric, Peugeot E-208 de chez Stellantis, mais aussi la Mini Cooper. Plus tard elle se verra confrontée à la future Volkswagen ID.2. Si la une concurrence est rude, cela ne semble pas perturber la petite citadine française qui compte sur son look pour séduire.