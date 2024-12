La Renault 5 défie la Mini Cooper E

La R5 électrique s’oppose aujourd’hui à la reine de la catégorie (totalement désertée), des citadines chics : la Mini Cooper Electric. Toutes deux misent sur une présentation aguicheuse tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, présentent des niveaux de puissance respectables (150 ch pour la Renault, 184 pour la Cooper électrique) mais aussi un gabarit contenu (moins de 4 mètres).

Le style est ici l’argument numéro 1 et les deux marques ne sont pas allées chercher bien loin pour trouver l’inspiration. Les designers ont fouillé dans les cartons et remis au goût du jour le look de leurs glorieuses aînées. Chez Renault, cela se traduit par une silhouette cubique, un regard plein de malice et un toit flottant. Le tout est mis en valeur par des coloris acidulés et plusieurs éléments lumineux.

Chez Mini, on pratique la mise à jour du modèle originel depuis pratiquement 20 ans ! Un peu à la manière de Porsche avec la 911. Et pourtant les designers parviennent à se renouveler. La Britannique, fabriquée en Chine, illumine tous les éléments de style connus comme les feux ronds indémodables, la calandre ovale et des optiques arrière inédites en forme de triangle. Tout est personnalisable.

Pratique : une histoire de portes et de places

Comme à l’extérieur, elle réalise le compromis idéal entre modernité et touches rétros. Tissus vintage, sièges « pétale » et couleurs « seventies » s’harmonisent parfaitement avec la double dalle numérique. Renault a su conserver une ergonomie intelligente, sans céder à la mode inepte et dangereuse du « tout à l’écran ». Soit, l’opposé de la stratégie Mini où quasiment toutes les commandes sont regroupées dans le grand écran circulaire Oled. Ce dernier est ultra-réactif à utiliser et plus performant mais moins ergonomique. Plusieurs plastiques à bord de la Mini sont moins valorisants qu’à bord de la Française, oui oui, mais l’univers minimaliste axé sur l’ambiance lumineuse distingue la Cooper des autres productions.

Longue de 3,86 m, la Mini rend 7 cm à la Renault 5. Toutes deux offrent le même empattement (2,54 m à la Renault, soit 1 cm de plus que la Mini) avec un espace restreint aux places arrière. Dans les deux cas on s’y sentira à l’étroit si on mesure plus de 1,60 m. Toutefois, la Mini plus petite s’en sort mieux délivrant un peu plus de confort à ses passagers arrière.

Mais la Française dispose de deux arguments supplémentaires. À savoir deux portes arrière supplémentaires. Un atout que la Mini Cooper E ne peut combattre. L’accès aux places arrière est donc moins aisé. Une version 5 portes sera commercialisée mais uniquement en thermique. Enfin, la Française enfonce le clou car elle est homologuée comme un 5 places alors que la Mini ne peut embarquer 4 personnes.

Le bilan est aussi positif pour la R5 dans le coffre avec un volume annoncé de 326 dm3. Cela fait de la R5 E-Tech l’une des plus logeables de sa catégorie. La Mini Cooper E, certes plus petite de 6 cm, ne propose que 210 dm3. Elle dispose aussi d’une banquette 60/40 et d’un plancher modulable mais d’un point de vue pratique, la R5 prend le large.

Rapport prix/équipement : une Mini plus compétitive

À peine 1 000 euros séparent nos deux concurrentes, en faveur de la R5. Et pourtant c’est Mini qui s’avère plus généreux offrant davantage d’équipements à finitions équivalentes. Ainsi elle fournit l’intérieur en similicuir, l’affichage tête haute, le toit panoramique en verre, des équipements indisponibles au catalogue de la R5. La Mini présente ainsi un rapport prix/équipements plus favorable.

Budget : sans bonus, la Mini ne peut s'aligner

Vendue un peu moins chère, la R5 tire son épingle du jeu immédiatement grâce à son éligibilité au bonus écologique. Fabriquée en Chine, la Cooper E en est privée, ce qui creuse l’écart financier entre les deux concurrentes. De plus les tarifs de maintenance sont moins élevés chez Renault. Si au niveau des consommations mixtes homologuées la Mini s’en sort mieux avec 13,8 kWh/100 km contre 15 kWh/100 km pour la R5, la Française vous coûtera légèrement moins cher à l’usage.