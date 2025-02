Entre la Renault R5 et l'Alpine A290, c'est un fauteuil pour deux...

2. Sur la route, entre la Renault R5 et l'Alpine A290, c'est le jour et la nuit...

Le mois de janvier 2025 est à marquer d’une pierre blanche pour le groupe Renault. Il a effectivement remporté pour la seconde année consécutive le titre de voiture de l’année, après la consécration l’an passé pour le Scénic E-Tech. Du jamais vu pour un constructeur tricolore. Et la marque au losange a fait encore plus fort puisque c’est un duo qui a été couronné avec le sacre de la Renault 5 et de sa cousine signée Alpine, l’A290. Là aussi, c’est une grande première.

Ces deux véhicules ont des connotations très particulières pour les deux marques. Ainsi, la R5 est le premier modèle de la "Renaulution" et son symbole. Son accueil par la presse et son début de carrière commercial promettent le succès. Du côté d’Alpine, l’A290 marque un tournant, car il s’agit du premier modèle électrique du constructeur de Dieppe, qui inaugure avec elle son « Dream Garage » 100% électrique composé prochainement du SUV A390 un SUV, puis de la remplaçante "zéro émission" de l’A110 dans un deuxième temps. Reste que couronner deux autos finalement très différentes nous semble un peu facile. La rédaction a donc décidé d'élire la meilleure des deux, sachant que "seulement" 3200 € séparent le haut de gamme R5 de la moins chère des A290.

L’Alpine A290 ou R5 bodybuildée ?

Le style, c’est bien évidemment le fonds de commerce de la Renault 5. Le losange a voulu une voiture « waouh », et il faut bien reconnaître que cela fonctionne. Encore une fois, nous avons constaté des pouces levés ou des têtes qui se retournaient à notre passage. C’est loin d’être le cas pour toutes les voitures aujourd’hui. La forme des projecteurs, l’indicateur de batterie sur le capot ou les différents clins d’œil à la première Renault 5 donnent incontestablement le sourire.

L’Alpine est proche, mais aussi totalement différente, car elle donne l’impression d’avoir pris des stéroïdes avec son kit carrosserie exubérant (boucliers avant et arrière spécifiques, bas de caisse très proéminents), ses jantes 19 pouces pouvant être chaussés de Michelin Pilot Sport 5 (sur les version 220 ch), ses projecteurs additionnels qui rappellent les voitures de rallyes et sa signature lumineuse en forme de X. Pas de doute sur les prétentions sportives de la bombinette, le meilleur symbole restant l’abandon de l’indicateur de charge, remplacé par une simple pièce de plastique afin de gagner quelques grammes.

Une présentation rétro face à un habitacle cosy et sportif

La tendance extérieure se confirme aussi dans l’habitacle. Comme nous l’avons déjà signalé sur nos différents articles sur la R5, celui-ci possède une présentation intérieure originale avec un combiné d’instrumentation et un écran multimédia regroupé dans une double dalle rectangulaire. Même organisation sur l'Alpine, mais celle-ci dispose de nombreuses particularités avec notamment son volant doté d'un mode boost (bouton rouge) et d'une molette bleue pour régler la force de régénération (sur trois niveaux). Un pédalier alu fait également son apparition, tout comme la commande d'inverseur marche AV/AR rappelant celle de la boîte auto de l'A110, ô combien plus pratique et rapide que le levier de la R5, situé à droite derrière le volant.

Dans les deux cas, la présentation intérieure est soignée avec une touche rétro plus marquée dans la R5, en particulier avec le travail effectué sur la partie droite de la planche de bord. L'Alpine propose, pour sa part, des matériaux légèrement plus valorisants et des sièges plus typés sport.

Aspects pratiques : match nul

Sans surprise, aucune différence entre les deux modèles. Quel que soit le modèle choisi, l’espace est trop juste à l'arrière pour les passagers de plus de 1,70 m, notamment au niveaux des jambes. Le volume de chargement de 326 litres est intéressant compte-tenu du gabarit, mais pas extraordinaire.

Budget : vous allez casser votre tirelire !

Les Renault R5 et Alpine A290 sont chères, voire très chères. AInsi, il faut débourser 35 490 € pour cette R5 150 ch « Iconic 5 », et 39 700 € pour l’A290 (batterie identique de 52 kWh) d'entrée de gamme GT à moteur 180 ch, soit 3200 € supplémentaires (comptez 41 700 € pour le moteur de 220 ch). Et difficile de savoir si la première Alpine électrique tiendra mieux la cote. Enfin, si la fiabilité entre les deux devrait être identique, le coût de la main-d’œuvre sera légèrement supérieur chez la marque au A fléché. De quoi permettre à la R5 de remporter cette partie budget...

Équipement : il faudra faire des choix...

Pour réduire l’écart de prix entre les deux véhicules, nous opposons la Renault 5 dans sa finition la plus huppée « Iconic 5 », et l’entrée de gamme « GT » de l’A290.

En matière de dotation, la première reçoit un équipement complet comprenant notamment les jantes en alliage 18 pouces, la sellerie mixte en textile 100 % recyclé jaune et gris, les sièges avant et le volant chauffants, la climatisation automatique, le siège conducteur à réglage lombaire électrique, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, de l’écran multimédia de 10,1 pouces associé à Android Automotive, du GPS avec planificateur, la caméra de recul, la pompe à chaleur, les projecteurs LED, le parking mains-libres, l'aide au parking latérale, le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite autonome de niveau 2.

L’Alpine A290 de base reprend de nombreux éléments de la frangine mais relègue volant chauffant et recharge par induction aux option. À l’inverse, elle dispose de quelques spécificités comme les jantes 19 pouces chaussés de Michelin Pilot Sport taille XXL. Par ailleurs, il faudra monter en gamme pour hériter d’autres spécificités comme le système audio Devialet ou l'Alpine Telemetrics donnant des infos sur les G latéraux, vos temps au tour ou la température des freins...