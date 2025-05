La Fiat Panda se frotte à la voiture de l'année

Le style est ici l’argument numéro 1 et les deux marques ne sont pas allées chercher bien loin pour trouver l’inspiration. Les designers ont fouillé dans les cartons et remis au goût du jour le look de leurs glorieuses aînées. Chez Renault, cela se traduit par une silhouette cubique, un regard plein de malice et un toit flottant. Le tout est mis en valeur par des coloris acidulés et plusieurs éléments lumineux.

Chez Fiat même combat. La Grande Panda millésime 2025, s’inspire de son ancêtre des années 1980 dessinée à la règle. La forme carrée se retrouve quasiment partout dans le design de l’italienne. Dans la silhouette, la signature lumineuse, les phares et même le dessin des jantes. Notez que la Panda partage ses dessous avec deux autres modèles du groupe Stellantis, la Citroën ë-C3 et l’Opel Frontera.

Dans les deux cas, les constructeurs ont soigné le design intérieur de leur voiture. On aime l’ambiance guillerette à bord de la Panda qui mise sur des couleurs vives, un habile mélange de matériaux (éco-responsables) et des formes originales. Le mobilier se compose de plastiques durs, certes, mais agréablement sculptés. En revanche, il ne faudra pas être trop regardant sur les assemblages de l’italienne, parfois négligés. Soit tout l’inverse de la R5, dont la présentation est bien plus soignée. La Française réalise le compromis idéal entre modernité et touches rétros. Tissus vintage, sièges « pétale » et couleurs « seventies » s’harmonisent parfaitement avec la double dalle numérique.

Les deux citadines conservent une ergonomie intelligente, sans céder à la mode du « tout à l’écran ». Les commandes les plus utilisées comme la ventilation et la température restent physiques. Les deux citadines sont équipées d’écrans multimédias d’environ 10’’. Celui de la Panda est le plus simple à utiliser, mais aussi le plus dépouiller. En effet, bien qu’il dispose des connectivités Android et Carplay sans fil et de la navigation connectée (Cette dernière peut s’enrichir en option d’un pack comprenant un planificateur d’itinéraires évolué), il n’offre aucune information spécifique à l’électrique comme la planification des horaires de recharges, la puissance de recharge ni même la consommation moyenne (!).

Ces informations sont en revanche toutes présentes à bord de la R5 qui peut compter sur son performant système multimédia Open R-link avec système google intégré.

Pratique : une Panda bien pensée

Dans les deux cas, nous avons affaire à deux citadines avoisinant les 4 mètres. Comptez 3, 92 m pour la Française et 3, 99 m pour l’italienne mais pas besoin de sortir le mètre pour déterminer laquelle est la plus logeable. La Grande Panda tire profit de sa forme d’utilitaire pour offrir davantage de volumes que la Française. Le constat est flagrant, notamment aux places arrière de la Panda où les passagers voyageront bien plus confortablement qu’à bord de la R5. L’espace aux jambes et la garde au toit y sont nettement supérieurs. L’italienne présente également un coffre un peu plus grand (361 litres contre 326 litres pour la 5) ainsi qu’un plus grand nombre de rangements, à l’image des deux boîtes à gants, du logement sur la planche de bord et des petites aumônières pour smartphone aux dos des sièges avant.

Fiat a également eu la bonne idée d’intégrer un câble de recharge rétractable à sa voiture. Ce dernier est logé derrière la calandre et se déploie en ouvrant une trappe. Plus besoin de ranger ou de laisser traîner les câbles dans le coffre, c’est très bien pensé. Ce câble sert uniquement à la charge en courant alternatif jusqu’à 7,4 kW. Un chargeur de 11 kW est disponible en option mais il supprime cette astuce. On vous conseille donc de ne pas la souscrire. D’un point de vue pratique, la Fiat Grande Panda s’impose et conviendra mieux à une petite famille.

Pratique Fiat Grande Panda La Prima Renault 5 E-Tech electrique Urbaine Iconic Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12 /20 9,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : Une Panda plus accessible

Vendue 2 000 € de plus, la Française part avec un handicap en matière de prix et peu de facteurs lui permettent de regagner du terrain en matière de budget. Les deux voitures sont éligibles au bonus écologique, présentent une garantie similaire (2 ans ou 100 000 km/8 ans ou 160 000 km pour la batterie) et dans les deux cas, les tarifs de maintenance sont proches. Seules les consommations mixtes homologuées tournent à l’avantage de la Française, à savoir 14,5 kWh/100 km contre 16,8 kWh/100 km pour la Grande Panda. Toutefois, cela ne permet pas à la R5 de rattraper la Grande Panda sur le thème du budget.

Budget Fiat Grande Panda La Prima Renault 5 E-Tech electrique Urbaine Iconic Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur







-- Consommation : relevés Caradisiac







-- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,7 /20 11,2 /20 Explication des critères de notation

Rapport Prix/équipement : une R5 très bien équipée

Nous opposons aujourd’hui deux versions proches en matière d’équipement. La Fiat Grande Panda La Prima vendue 27 900 € et la R5 E-Tech électrique Techno vendue 29 990 €. Si la Française est plus chère, elle est aussi bien mieux équipée que l’italienne. Ainsi, la R5 embarque de série une pompe à chaleur, un système de pré-conditionnement de la batterie, un planificateur d’itinéraires, la technologie V2L, 3 modes de conduites, un démarrage sans clé, un chargeur AC de 11 kW. Tout ceci fait pencher la balance et repositionne la R5 dans la course. Cette dernière présente en effet un rapport prix/équipement plus favorable que la Fiat.