Citroën C3 vs Dacia Sandero : le match des citadines populaires

Citroën semble enfin avoir trouvé son positionnement au sein de la Galaxie Stellantis qui compte une quinzaine de marques. Sans concéder verser dans le « low-cost », le constructeur s’attaque aux voitures à petits prix. La nouvelle C3 en est l’exemple. La citadine voit ses tarifs démarrer à 14 990 €, quand ses concurrentes « historiques » comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio débutent aux alentours des 20 000 €. C’est bel et bien, la Dacia Sandero que cible Citroën avec son nouveau modèle.

Pour parvenir à faire chuter les prix de son modèle, le constructeur a repris les fondamentaux de la C3 indienne, lancée l’an dernier, qu’il a importé dans son usine de Slovaquie. Si le fond est issu d’une voiture dédiée aux pays émergents, la forme est bel et bien conçue pour l’Europe. Ne serait-ce qu'en matière de design, d’équipements et d’éléments de sécurité, correspondant d'avantage à nos standards. La nouvelle C3 se présente ici comme outsider face à la nouvelle la Sandero qui n’a plus rien à prouver.

En effet, la citadine polyvalente de Dacia détient depuis plusieurs années, le titre de voiture la plus vendue en France à destination des particuliers. Génération après génération, la Sandero se bonifie. Elle gagne en qualité, en sécurité et en confort tout en conservant des tarifs plus bas que ceux de la concurrence. Son secret ? Des technologies amorties et fiabilisées par le groupe Renault et surtout un bureau d’étude de génie qui calcule les prix jusqu’au dernier boulon.

Si dans les deux cas, les tickets d’entrée sont attractifs, ces versions représentent une part minime des ventes. Nous opposons aujourd’hui les versions « cœur de gamme » et d’emblée vous constaterez que la C3 1.2 100 ch voit ses tarifs rudement grimper en finition « Max » (19 200 €), l’équivalent de la Sandero « Journey », commercialisée à 16 750 € et équipée d’un moteur à double carburation essence/GPL. Mais ne vous fiez pas au prix.

Prix/équipement : seulement 500 € d'écart

En effet, sur le papier, à finition équivalente l’écart est de 2 450 €, un fossé ! Mais dans la réalité pour parvenir a une réelle équité il faudra cocher la version Stepway (1 500 €) qui ajoute le look SUV composé d’une garde au sol surélevée, des protections spécifiques en plastique brut, des barres de toit, etc. Soit l’équivalent du design de la nouvelle C3, qui prend désormais l’apparence d’un SUV. La C3 propose également des équipements inexistants au catalogue de la Sandero comme le chargeur de smartphone par induction ou l’écran de 10’’ (8’’ sur la Sandero). Si l’on ajoute en prime quelques options pour se mettre à niveau de la C3 (Pack Navigation : 450 €), l’écart est d’à peine 500 €, ce qui confirme le très bon rapport prix/équipement de la nouvelle C3. Enfin, le match peut commencer.

Pratique : coups pour coups

A bord, les deux concurrentes se rendent coups pour coups. Citroën a totalement réaménagé le cockpit de la C3 avec un « affichage tête haute de série » (il s’agit en réalité d’une instrumentation numérique en longueur) associé à un système multimédia 10,25 pouces. Ce dernier est plus valorisant que celui de la Sandero et il embarque en prime la navigation de série et les connectivités Android/Carplay. L’ensemble repose sur une planche de bord plutôt moderne et fonctionnelle.

Très bon point, les rangements sont vastes à l'image des bacs de portière et du grand logement avec porte-gobelets placé au pied de la console centrale. Les plastiques robustes sont ici agrémentés d’une sellerie, comme à bord de la Sandero où la présentation s’avère un peu plus austère.

A finition équivalente, la Sandero se place un cran en dessous en matière de qualité, il faut bien l'avouer. Notamment en matière de revêtements de sièges et de garnitures de portières. Toutefois, le modèle de Dacia ne délaisse pas non plus ses nombreuses astuces comme le support smartphone accompagné d'une prise USB placée à proximité du volant, le crochet permettant d'accrocher un sac au pied du passager avant ou encore les barres de toit modulables très astucieuses. En revanche, ces dernières sont uniquement disponibles avec la version Stepway.

La silhouette, plus en hauteur, de la C3 permet d’offrir de beaux volumes aux passagers, notamment au niveau de la tête. L’espace aux jambes s’avère correct compte tenu de sa longueur contenue. Un adulte d’1, 80 m y voyagera sans rencontrer de grosses difficultés. Cette hauteur importante profite aussi et surtout au chargement. Le volume plutôt bon de base (310 litres) peut grimper à 1180 litres, une fois la banquette fractionnable 2/3-1/3 (optionnelle dans le pack PLUS) rabattue.

La Sandero tient la corde avec toujours un bel espace dédié aux passagers arrière. Notez que la roumaine mesure presque 10 cm de plus que sa concurrente. À la différence, elle embarque sur cette version la banquette arrière fractionnable de série. L’espace aux places arrière s’avère tout aussi satisfaisant, quand au volume de coffre, il est supérieur. Comptez sur 328 litres de base. L'espace dissimulé sous le plancher modulable des versions thermiques classiques est conservé même sur les versions GPL. En revanche, vous devrez faire l'impasse sur la roue de secours, proposée chez Citroën.

Le volume de la Sandero peut ensuite atteindre les 1 108 litres, une fois la banquette rabattue. Dans les deux cas, le rapport encombrement/habitabilité est favorable. Au regard des arguments présents des deux côtés c’est un match nul sur le thème des aspects pratiques.

Budget : Sandero par KO

De ce point de vue la Sandero reste intouchable ! En effet, la citadine de Dacia est vendue 2 500 € de moins. De plus elle bénéficie d’une côte ô combien plus solide sur le marché de la seconde main. Dans les deux cas elles sont équipées de chaînes de distribution et proposent des garanties pratiquement similaires. A savoir 3 ans/100 000 km contre 2 ans/ kilométrage illimité pour la C3. Surtout les économies d’usage réalisées grâce sa motorisation GPL éteignent immédiatement les espoirs de la C3. En effet, au volant de la Sandero vous réaliserez 30% d’économie par an sur le carburant sur un parcours de 13 000 km (kilométrage moyen annuel d’un Français), par rapport au bloc essence de la C3. De plus vous pourrez profiter d’avantages comme la carte grise gratuite ou à 50% selon région, la TVA récupérable à 100% (pour les pros).