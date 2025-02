Le petit SUV électrique Hyundai Inster peut-il inquiéter la Citroën ë-C3 ?

Bien que les coûts des batteries aient diminué avec le développement de l'énergie électrique, les "zéro émission" sont encore chères. Très chères. Les modèles à moins de 20 000 € au catalogue, exclusivement fabriqués en Chine, se battent en duel : la Dacia Spring du groupe Renault et la Leapmotor T03 introduite par Stellantis.

Citroën est venu enrichir l'offre l'an passé avec l'ë-C3, artificiellement à peine plus chère que les Chinoises grâce au bonus gouvernemental, autorisé notamment par une fabrication en Europe (Slovaquie).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Citroen C3 (7 videos) Hyundai Inster (2 videos)

Si la diminution des aides de l'état en 2025 en ont quelque peu augmenté le tarif, l'électrique des Chevrons reste bien placée, mais potentiellement une cible pour des spécialistes de la mobilité verte comme Hyundai, qui se lance cette année dans le Low Cost avec cette Inster. Le match est inévitable…

Budget : une C3 moins chère mais possiblement plus coûteuse dans le temps…

Avec un ticket d'entrée fixé à 25 000 €, la Coréenne paraît chère. Pas de panique : malgré une fabrication dans sa patrie, elle bénéficie des bonus gouvernementaux grâce à des émissions polluantes réduites sur tout son cycle de vie. Du moins en 5 places, la version à banquette coulissante deux places, ici à l'essai, ne profitant d'aucune aide.

Grâce au coup de pouce mini de 2000 €, l'Inster revient ainsi à 23 000 €, et même moins pour les ménages modestes qui peuvent bénéficier d'une aide de 1 000 ou 2 000 € supplémentaires. Certes, cela reste 1 700 € plus cher que l'ë-C3 d'entre de gamme You, mais elle compense par sa garantie 5 ans ou kilométrage illimité sur l'ensemble du véhicule, hors système infodivertissement (3 ans), quand la Citroën se contente d'une couverture de 2 ans étendue à 8 ans pour le groupe motopropulseur. Et côté français, les quelques bugs de début de carrière, constatés lors de notre essai longue durée, laissent imaginer quelques dépenses supplémentaires avec le temps, et une décote plus rude.

Budget Hyundai Inster 49 kWh Intuitive Citroën ë-C3 Max Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une Coréenne imbattable !

Vous souhaitez un écran tactile avec réplications des smartphones, la clim auto, une caméra de recul et les quatre vitres électriques ? Comptez 25 800 € chez Citroën, bonus déduit, pour le haut de gamme Max ici à l'essai. Plus vraiment bon marché… C'est là que la Hyundai avance ses pions : pour seulement 450 € supplémentaires, elle ajoute la conduite semi-autonome, l’accès mains libres, une instrumentation numérique ultra-complète, un volant cuir, et surtout une "grosse" batterie de 49 kWh, soit 7 kWh de plus que celle de la version de base et… de l’ë-C3. Enfin, elle enfonce le clou avec le chargeur intégré 11 kW permettant de réduire les temps de charge sur certaines bornes publiques en courant alternatif triphasé, facturé 400 € chez Citroën.

Rapport prix/équipements Hyundai Inster 49 kWh Intuitive Citroën ë-C3 Max Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Finition : une Française plus soignée

Contrepartie de cet excellent rapport prix/équipement, l'Inster fait davantage ressentir sa fabrication à moindre coût : son étroitesse (on la croirait plus haute que large), les claquements légers des portières ou le mobilier constitué de plastiques durs et brillants ne rassurent pas. Et les jantes de 15'' de cette finition Intuitive perdues dans les grandes arches de roues, n'arrangent rien. À côté, la C3 paraît plus cossue, notamment grâce à ses 15 cm supplémentaires en largeur (qui s'ajoutent aux 18 cm de plus en longueur), ses jantes 17'', sa planche de bord massive et recouverte d'un tissu chaleureux, et ses sièges aussi moelleux qu'enveloppants.

Les dimensions supérieures de la Française garantissent par ailleurs un espace intérieur plus intéressant : non seulement on y voyagera plus aisément à trois à l'arrière, mais le coffre met à disposition 328 dm3, contre 280 dm3 pour la Hyundai en version 5 places. Certes, la banquette coulissante optionnelle (gratuite) de la Coréenne permet d'atteindre 351 dm3, mais n'oublions pas qu'elle exclut tout bonus, faute de troisième place au centre…

Heureusement, l'Inster se rattrape avec d'autres astuces, notamment le double-fond de coffre garantissant un plancher plat une fois la banquette pliée, un dossier avant rabattable permettant de charger des objets de plus de 2,20 m, ainsi que des supports un peu partout permettant d'accrocher des accessoires pratiques tels qu'une tablette aviation aux dos du siège passager.