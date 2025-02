Le petit SUV électrique Hyundai Inster peut-il inquiéter la Citroën ë-C3 ?

Si l'Inster rassure peu de visu, elle met tout de suite en confiance une fois en route, y compris sous les trombes d'eau qui nous frappent lors de notre premier jour d'essai. Certes, sa direction apparaît un tantinet moins précise que celle de la Citroën, mais elle renseigne bien sur les pertes d'adhérence du train avant. Des pertes d'adhérence assez tardives d'ailleurs, en dépit une monte pneumatique moins généreuse ici (185/65 R15 au lieu de 205/50 R17 sur la C3), et pour cause : même avec sa "grosse" batterie, l'Inster est plus légère que sa rivale, d'environ 80 kg. Mieux : grâce à une puissance équivalente (115 ch contre 113 pour l'ë-C3) elle garantit des accélérations tout aussi toniques.

40 km de plus sur autoroute !

En revanche, la Hyundai se montre moins prévenante sur les bosses, avec une certaine sécheresse en compression et des mouvements moins bien retenus en détente, la Citroën trouvant un meilleur compromis efficacité/filtration avec ses suspensions à butées hydrauliques.

La Coréenne se rattrape toutefois grâce à sa capacité de batterie plus importante et sa frugalité, gages d'une plus grande autonomie : avec 22 kWh/100 km relevés sur autoroute durant notre essai (à une température extérieure de 7 °C), elle laisse espérer environ 200 km avant de devoir recharger en partant avec 100 % de batterie, et 155 km avec 80 %. Soit environ 40 km de plus que la Citroën qui pâtit à la fois d’un appétit tutoyant les 24 kWh/100 km, surface frontale importante et pneus 2 cm plus larges obligent, et d’une petite pile. Pour ne rien gâter la Hyundai est capable, comme la Citroën, de recharger de 10 à 80 % en 30 minutes environ.

