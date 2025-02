Le petit SUV électrique Hyundai Inster peut-il inquiéter la Citroën ë-C3 ?

En cumulant une plus grande faculté à voyager, un comportement routier sécurisant, un rapport prix/équipement imbattable, des astuces bien vues, des dépenses réduites en perspective et un confort honnête dans l’absolu, la Hyundai Inster l’emporte face à une Citroën ë-C3 plus spacieuse, cossue et moelleuse mais dont l’autonomie réduite à haute vitesse complique les longs trajets, et dont les défauts de jeunesse ne mettent pas vraiment en confiance.

Hyundai Inster 49 kWh Intuitive Citroën ë-C3 Max Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Autonomie















Système de récupération d'énergie















Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)















Autonomie : données constructeur (parcours mixte)















Note globale : 13,6 /20 12,1 /20 Explication des critères de notation