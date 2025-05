La Fiat Panda se frotte à la voiture de l'année

Nos deux concurrentes offrent une puissance proche. A savoir 120 ch pour la R5 et 113 ch pour la Grande Panda. La grosse différence se joue au niveau du couple. La citadine de Renault délivre un couple maxi de 225 Nm qui change totalement la physionomie de conduite. La R5 se veut plus vive et plus réactive que la Grande Panda, dont le couple maxi plafonne à 130 Nm. A titre d’exemple, la Grande Panda accuse plus de 2 secondes de retard sur l’exercice du 0 à 100 km/h (11,4 s). La Panda est suffisamment motorisée pour affronter l’exercice de la ville et les zones périurbaines. La réactivité du moteur électrique est suffisante pour s’élancer rapidement au feu, s’insérer sans effort dans le trafic et dépasser sur voie rapide. Mais il faut bien l’avouer la R5 se veut plus rassurante.

Même puissance, même capacité mais des prestations routières différentes

Les deux citadines sont équipées d’une batterie de capacité proche. À savoir un accumulateur de 42 kWh (utiles) pour la Fiat et 40 kWh (utiles) pour la R5. Les autonomies annoncées sont aussi proches avec 320 km pour l’italienne et 312 pour la Française. Toutefois deux choses diffèrent. La première : la chimie. La Grande Panda utilise une batterie LFP, plus sensible aux températures donc moins performante l’hiver ou par forte chaleur. En revanche elle offre une plus grande longévité et supporte un plus grand nombre de recharges. La R5 est animée par une batterie NMC offrant une meilleure densité énergétique. Elle permet de stocker plus d’énergie dans un espace plus réduit, offrant ainsi une meilleure autonomie. Le second paramètre concerne le poids. La R5 est plus légère de 200 kg. (1 372 kg contre 1 550 kg pour la Grande Panda). Ces facteurs associés à toute une panoplie d’aides à la conduite dédiées à la conduite électrique (planificateurs d’itinéraires, modes de conduite, mode B, etc.) permettent à la R5 de moins consommer.

Nous avons ainsi observé une moyenne de 15,2 kWh/100 km contre 16,5 kWh/100 km (calculs réalisés avec la quantité de KWh délivrée à la borne et le nombre de kilomètres parcourus car la Grande Panda n’offre pas ces informations). Dans les deux cas, en usage réel, le périmètre d’action de ces deux citadines sera de l’ordre de 250 km en conditions mixtes, ce qui reste honorable pour une citadine électrique, mais juste pour une voiture avoisinant les 30 000 €. Notez que ces voitures ne sont pas recommandées en dehors d'un usage urbain, en raison de leur petite capacité et de leur faible puissance de recharge DC.

A ce propose, la Renault 5 accepte une charge rapide jusqu'à 80 kW et la Fiat Grande Panda grimpe à 100 kW. Nous aurons passé près de 30 minutes dans les deux cas pour passer de 20 à 80 %. En recharge domestique, la Renault propose 11 kW triphasé de série, contre 7 kW pour la Fiat (11 kW en option/déconseillée voir page équipement).

La Grande Panda met en avant sa filiation avec la Citroën ë-C3 par son très bon niveau de confort. L’amortissement très souple délivre un excellent niveau de confort et notamment à basse vitesse où elle absorbe bien mieux les imperfections que la R5, dont le tarage est plus ferme. En contrepartie lorsque la route sillonne et que la vitesse augmente, les mouvements de caisse sont plus présents qu’au volant de la R5, bien mieux tenue. Ces prestations routières différentes s'expliquent aussi par la conception de ces voitures. La Panda est pensée comme une voiture multié-énergie (une version à hybridation légère existe) alors que la R5 est pensée comme une voiture électrique à 100%, avec toutes les aides dédiées.

