C’est une attitude que l’on observe généralement l’été, quand on voyage avec des tongs ou des sandales : lors des longs trajets, quoi de plus tentant pour le passager installé à l’avant que de poser les pieds sur le tableau de bord ?

Cette posture est pourtant à proscrire ABSOLUMENT car elle vous fait courir d’énormes risques en cas de choc suivi d’un déploiement d’airbag, lequel se gonfle à 300 km/h.

Pieds au tableau de bord: attention danger !

Comme on le voit sur la vidéo éditée par le Touring Club de Suisse et déjà diffusée par nos soins (mais en la matière, le rabâchage est souvent nécessaire), les conséquences encourues sont énormes.

Ainsi, explique le TCS, « cette position surélevée des jambes empêche l’airbag de protéger le passager. Au contraire, suite au choc, l’airbag a projeté les jambes directement en direction du haut du corps et de la tête. En cas d’accident, cela pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles au niveau du torse et de la tête. »

Que l’auto soit dotée ou non d’un airbag, une telle position empêche la ceinture trois points de remplir son office. Cela se traduit par un corps désarticulé, des traumatisme du visage, des fracture des jambes, des blessures à la cage thoracique, et on en passe.

En d’autres termes, la seule bonne position a adopter en voiture consiste à garder les pieds au plancher…sauf le pied droit du conducteur, bien évidemment ;-)