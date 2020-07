Accidents de voiture : les dangers d'une mauvaise position sur le siège

Être bien assis en voiture peut sauver des vies. Cela semble logique. Pourtant, sur la route des vacances, on peut être sûr que l'on croisera des passagers avec les jambes sur le tableau de bord. C'est une position très dangereuse.

Le Touring Club Suisse (TCS) vient de le montrer à nouveau avec un crash-test. Le mannequin passager a été installé en position semi-allongée avec les pieds posés sur le tableau de bord. De plus, le mannequin conducteur a été placé dans une position "confortable", légèrement basculée sur l’arrière, à une plus grande distance du volant. Le véhicule a été lancé frontalement à 64 km/h contre un obstacle fixe.

Le crash fait peur. Du côté du passager, la position des pieds empêche l'airbag de bien se déployer. Surtout, le coussin gonflable va projeter les jambes en haut du corps et de la tête. De quoi entraîner des blessures graves voire mortelles. De plus, avec la position trop inclinée, le passager risque de glisser sous la ceinture et d'être encore plus projeté en avant.

Du côté du conducteur, la position typée détente, qui peut être tentante une fois calé au régulateur sur l'autoroute, est aussi risquée. Dans le crash-test ici, ce changement de position a éloigné la tête et le haut du corps de l’airbag et la tête du conducteur a heurté le volant. Ce n'est pas tout. Le haut du corps s’est tordu et est ensuite venu heurter le pilier B du véhicule. En cas de défaillance de l’airbag ou dans un véhicule ancien sans airbag, un tel choc pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles à la tête.

Prudence donc sur le trajet de vos vacances. Le TCS donne les conseils pour une posture confortable et sécurisante :