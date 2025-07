La Nissan Micra est-elle moins chère que sa cousine la Renault 5 ?

En mai dernier, nous avons eu l’occasion de découvrir la sixième génération de Micra. Un nouvel opus qui fait table rase du passé puisqu’elle ne jure que par les électrons. En revanche, ses dessous techniques dépendent toujours de Renault.

Elle reprend ainsi la plateforme, les batteries, les moteurs, mais une très grande partie de l’habitacle. Nissan a tout de même fait des efforts côté style, mais la marque fait-elle de même côté tarif ?

Visiblement non, puisque la version de base (120 ch et batterie de 40 kWh) est vendue 28 000 € tout rond, lorsque la R5 équivalente s’échange à 27 990 €. Elle se permet donc d’être plus onéreuse de dix euros.

Par rapport à la R5, cette Micra ne bénéficie pas de l’offre de base cumulant la batterie de 40 kWh et le moteur de 95 ch. Une version facturée 24 990 € chez Renault. Par contre le reste des chaînes de traction est équivalent avec au choix le moteur de 120 ou 150 ch, ainsi que les batteries de 40 ou 52 kWh. Sans surprise, les autonomies sont très proches, voire équivalentes à celles de la Française : respectivement 319 et 419 km.

La structure de gamme est également équivalente avec trois finitions, Engage, Advance et Evolve, mais la dotation en équipement n’est pas encore communiquée.

Cette Nissan Micra est garantie trois ans, tandis que la batterie profite d’une couverture de huit ans ou 160 000 km.

Prix Nissan Micra

Options Nissan Micra