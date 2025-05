Voici la nouvelle Nissan Micra Mi-R5

Depuis 1983, la Nissan Micra sillonne nos routes, un modèle qui a rencontré un véritable succès puisque la marque en a vendu pas moins de six millions d’unités et le second opus a remporté le titre de Voiture de l'année en 1993. Pourtant, les deux dernières générations ont marqué un certain déclin, mais la marque compte bien séduire de nouveaux clients avec ce nouvel opus.

Seulement, elle prend le virage de l’électrique, ce qui reste un pari tant le marché reste instable, à moins qu’elle se réserve le droit de profiter de la technologie de rétrofit de Horse qui consiste à intégrer une chaîne de traction hybride dans une plateforme de véhicule électrique. Seulement, cette technologie ne devrait pas débarquer avant 2028.

En découvrant cette Micra, la première impression est bonne puisque la marque a fait des efforts pour l’éloigner visuellement de sa cousine technique la Renault 5. Hormis le pare-brise, les rétroviseurs, les vitres latérales et le pavillon, toutes les pièces de carrosserie lui sont spécifiques. Ce qui frappe avant tout est dans son regard. La grande signature lumineuse ronde est sans aucun doute ce qui la caractérise le plus. Un gimmick que l’on retrouve sur les optiques arrière.

Si l’avant lui offre une vraie personnalité, le profil est plus classique. Toutefois, la ligne de caractère, les plis des ailes, l’élément en plastique au niveau du bas de caisse ou encore le montant C donnant l’impression d’un pavillon flottant la distinguent par rapport à la R5. À noter par ailleurs qu’elle se dote également de roues de 18 pouces, avec au choix des jantes tôles agrémentées d’enjoliveurs et de deux jantes aluminium spécifiques.

Outre les optiques de grand format mordant légèrement sur les ailes, le volet du coffre semble plus plat tandis que la marque Nissan s’inscrit en grandes lettres capitales.

Si la Renault 5 joue indéniablement la fibre nostalgique, qui attendrit avant tout les Français, la Nippone joue dans un registre totalement différent avec un design enthousiaste et tout en douceur.

Pour ce qui est de l’intérieur en revanche, le jeu des sept erreurs est permis, voire moins. L’habitacle est intégralement repris de celui de la Renault 5, hormis quelques détails. On note les matériaux au milieu de la planche de bord, face au passager, la couleur des textiles, et bien sûr le logo Nissan sur le volant. La marque s’est toutefois permis d’intégrer le Mont Fuji sur la console centrale. Davantage de marqueurs différenciants auraient été le bienvenu, mais les contraintes économiques sont là. Nissan se doit d’être au plus proche de ses sous dans une période à laquelle les pertes se chiffrent à plusieurs milliards de dollars…

Retrouvez l’intérieur de la Française n’a rien de mauvais en soi, bien au contraire. Le conducteur profite d’une grande dalle regroupant le combiné d’instrumentation et l’écran tactile, tous deux de 10,1 pouces. Comme pour la Renault, la Nissan profite de l’interface Google avec les applications qui vont avec, une technologie réactive et agréable à utiliser, et du planificateur d'itinéaire. De plus, les sièges se révèlent confortables et les rangements suffisamment nombreux.

Par contre, ceux qui s’installeront à l’arrière pesteront contre le manque d’espace au niveau des jambes, au fait d’avoir les genoux pliés et de n’avoir que peu de réceptacles pour y loger leurs objets. Sans surprise, le coffre est identique à celui de la R5 avec un volume correct sans plus (de 326 à 1 106 litres d’eau) et un seuil de chargement trop haut. Avec un empattement identique (2,54 m) et dimensions proches (3,97 m de long), il est logique que le volume intérieur soit égal.

La Nissan a droit au « one pedal »

Aucune surprise à attendre de la chaîne de traction. La Micra reçoit les deux moteurs de 120 et 150 ch, la communication de Nissan reste encore vague sur la présence future de la version de 95 ch. Les acheteurs auront le choix entre l’accumulateur de 40 kW offrant une autonomie de 310 km et celui de 52 kW avec à la clé un rayon d’action de 408 km. Quatre modes de conduite (Comfort, Eco, Sport et Perso) sont au menu, et la Micra se distingue par la possibilité de bénéficier de la fonction one pedal. Si Renault le propose rétroactivement sur certains modèles, la 5 en est encore privée.

Au chapitre recharge, la Nippone ne fait pas mieux que la Française avec une puissance de 11 kW en courant alternatif, ainsi que 80 kW (batterie de 40 kW) et 100 kW (batterie de 52 kW) en courant continu. Le constructeur indique 30 minutes pour passer de 15 à 80 % pour les accumulateurs et la fonction V2L est de la partie.

Quant aux équipements, les détails ne sont pas encore connus. Toutefois, la finition d’entrée de gamme Engage ne sera disponible qu’avec le duo petite batterie/petit moteur, le deuxième niveau Advance laissera le choix et la dernière finition, Evolve ne proposera que le duo grosse batterie/gros moteur.

Quel prix pour la Nissan Micra ?

En profitant de la plateforme et de la chaîne de traction de la Renault 5, élue Voiture de l’année, la nouvelle Micra a de quoi venir chatouiller ses concurrentes (Peugeot E-208, Opel Corsa Electric…). Elle peut aussi se targuer d’avoir son propre style, même si la 5 joue avec la fibre nostalgique... surtout des Français.

Reste à savoir comment elle va se positionner en termes de tarifs. Fabriquée dans l’usine de Douai, comme sa cousine, elle profitera du bonus écologique, mais sera-t-elle plus abordable ? Réponse à la rentrée lors de sa commercialisation.