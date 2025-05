Les Français continuent d'acheter moins de voitures neuves et pas beaucoup plus d'électriques

Sauf retournement miraculeux, le marché automobile français ne laissera pas un très bon souvenir aux professionnels de l’automobile sur cette année 2025. Depuis le tout premier jour, les ventes sont à la baisse et la tendance se confirme encore pour le mois d’avril avec un repli de 5,6% pour les achats de voitures particulières. Au cumul des quatre premiers mois, la baisse est même de 7,3% depuis le début de l’année 2025.

Dans le détail, Stellantis recule encore de 12,3% sur ce dernier mois d’avril 2025 avec une chute de 10,7% pour Peugeot, de 29,4% pour Opel et surtout de 60,1% pour Fiat. Chez Renault, le groupe progresse tout de même de 2,1% grâce à la marque au losange (+4,3%) alors que Dacia est en recul (-4,8%).

L’essence et l’hybridation toujours devant

Sur les quatre premiers mois de l’année, les Français continuent d’acheter en masse des voitures à moteur essence (23,1%) mais l’hybride représente désormais 45,1% de ces ventes. Attention, cette part d’hybride comprend les vraies hybrides permanentes (« full ») et les modèles à hybridation légère, dont les comptages étaient séparés lors des précédents mois. Suivent les motorisations 100% électriques à 18,2% puis l’hybride rechargeable (5,3%), le diesel (4,5%) et le GPL (3,7%), toujours porté par Dacia.

L’électrique ne progresse pas

Non seulement la part de voitures électriques neuves ne progresse pas vraiment sur cette année 2025 (18,2% sur les quatre premiers mois de l’année 2025 on le redit et 18% en avril 2025), mais les particuliers se sont moins tournés vers cette technologie en avril (-44% avec une part de marché de 18% pour ces seuls particuliers). Ce sont les sociétés qui en ont acheté plus (22% de parts soit +65%).

La Clio prend le large

Du côté des modèles les plus immatriculés, la Renault Clio fait le trou en tête avec 32 934 exemplaires vendus sur les quatre premiers mois de l’année. Elle devance la Peugeot 208 (26 848), la Dacia Sandero (22 699) et le Peugeot 2008 (20 264).

Voiture électrique la plus vendue, la Renault 5 est seulement 12ème avec 11 454 exemplaires immatriculés. Elle devance la Citroën ë-C3 (7 247) et le Renault Scénic qui se rattrape un peu depuis qu’il a droit à des remises (5 859). Toujours en attente des livraisons de ses versions les plus appréciées, le Tesla Model Y n’est que 25ème du classement avec 5 237 exemplaires écoulés.