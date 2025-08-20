On ne change pas tous les jours de plaque d’immatriculation, d’autant plus que depuis le 15 avril 2009, dans le nouveau système d’immatriculation du véhicule (SIV), chaque voiture neuve reçoit un numéro d’immatriculation à vie. En ce qui concerne les voitures d’occasion immatriculée avant le 15 octobre 2009, c’est un peu différent.

En effet, les voitures d’occasion conservent leur ancien numéro (ancien système FNI) jusqu’au moment où changeant de propriétaire elles intégreront alors le nouveau système d’immatriculation du véhicule (SIV) et auront droit à une nouvelle immatriculation qui est désormais constituée de deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret et deux lettres.

Ce que dit la loi

Que la voiture soit neuve ou d’occasion, une seule possibilité pour l’installer sur le véhicule, il faut la riveter ! En effet, la réglementation impose (Article R317-8 du Code de la route) que la plaque soit inamovible et si ce n’est pas explicitement indiqué dans la loi, seuls des rivets (au nombre de deux minimum) peuvent la rendre inamovible.

C’est ainsi que pratiquent les professionnels. Ce qui veut dire que les vis ou les boulons ne sont pas tolérés, pas plus que les plaques adhésives. Une plaque mal fixée peut vous valoir une contravention de quatrième classe : amende minorée de 90 €, amende forfaitaire de 135 €, amende majorée de 375 € et une amende maximale pouvant atteindre les 750 €. Bien entendu, il faut que la plaque soit lisible (évitez le rivet dans une lettre ou un numéro) et qu’elle suive à la lettre la réglementation : caractères noirs sur fond blanc (sauf véhicule de collection, possibilité de caractères blancs sur fond noir), affichage d’un identifiant territorial à droite (numéro du département et logo région correspondante), etc.

Plaque d’immatriculation qui se détache que faire ?

Même si la plaque est rivetée, il est toujours possible qu'un rivet se détache, les secousses, les chocs en sont souvent la cause. Il faut alors agir. Vous pouvez tenter de remettre le rivet en place, s’il est encore attaché à la plaque, en forçant avec l'aide du poing, mais ça ne tiendra pas très longtemps. Il faut le remplacer et auparavant le séparer définitivement de la plaque.

Pour le supprimer, vous pouvez utiliser un burin et bien aiguisé et couper le rivet dans un sens puis dans l’autre. Pour enlever le moignon du rivet, vous y arriverez très bien avec un chasse-goupille de « 4 ». Faites attention à ne pas occasionner de dommage à la plaque. L'emploi d’une perceuse avec une mèche pour le métal d’un diamètre de cinq ou six peut être salutaire, mais là aussi, attention à la plaque. Quand vous allez enlever le rivet de la plaque, si pour la plaque d’immatriculation située à l’avant du véhicule, il n’y a pas trop de souci, le bout de rivet va vraisemblablement tomber par terre. Ce ne sera pas aussi aisé à l’arrière, car si la plaque est placée sur le hayon, il faut prendre soin de bien retirer tous les petits bouts du rivet. Ceci afin d’éviter qu’ils ne viennent à se déplacer dans le bas du hayon et occasionner du bruit en roulant ou se mettent à bloquer la serrure.

Comment refixer la plaque d’immatriculation qui s’est détachée ?

Si votre plaque a subi des dommages lorsqu’elle s’est détachée il vous faudra alors en changer. Sinon vous pouvez replacer l’ancienne avec une bonne pince à rivet (il en existe de très bonnes dans le commerce pour une trentaine d’euros avec fourniture de rivets de toutes les tailles). Prenez un rivet, choisissez bien la bonne taille (longueur et largeur de la tête), pour qu’il s’adapte parfaitement. Insérez sa tige dans la pince, puis enfilez la tête du rivet dans la plaque puis dans son support, bouclier ou carrosserie. N’hésitez pas à pousser sur la tête du rivet pour qu’il fasse corps avec les diverses épaisseurs de la plaque et de son support. Il vous faudra alors pincer plusieurs fois la pince jusqu'au « clac final », il signifie que la tige se sépare et que le rivet est bien en place.

Comment fixer une plaque neuve ?

Une plaque d’immatriculation trop abîmée et vous allez être dans l'obligation de la changer. Après avoir demandé à un professionnel de vous la fabriquer, vous allez devoir la positionner sur l’auto. Si vous avez encore l’ancienne plaque, utiliser les trous déjà existants pour percer la nouvelle plaque. Sinon, il vous faudra réaliser un gabarit en carton de la même dimension que la plaque. Après l’avoir positionné sur le support de plaque, vous marquerez l’emplacement des trous en le transperçant avec un stylo à bille. Vous n’aurez plus qu’à reporter l’emplacement de ces trous sur la nouvelle plaque pour ensuite la percer et la riveter.

Dans le cas d’un véhicule neuf, ou si vous venez de remplacer votre pare-chocs (bouclier) ou votre hayon, vous pouvez, s’il n’y a pas de trous « prépercés » sur le véhicule, percer tout d’abord la plaque (attention à éviter les chiffres et lettres de l’immatriculation). Ensuite, vous allez positionner cette plaque sur le bouclier ou le hayon et il vous faudra marquer à l’aide d’un stylo fin ou avec une pointe métallique l’emplacement des trous à percer sur la partie support de plaque. Après perçage, il ne vous restera plus qu’à riveter la plaque pour qu’elle reste solidaire de votre auto.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.