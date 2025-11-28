Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu

Souvenez-vous : en août dernier, la Ferrari Daytona SP3 « 599 + 1 » atteint la somme incroyable de 26 millions de dollars lors d’une vente aux enchères. Les fonds destinés à une œuvre caritative font exploser la valeur du véhicule bien au-delà de sa valeur habituelle située à 2,2 millions de dollars. Dans la manœuvre, la belle italienne décroche le titre de voiture neuve la plus chère du monde. Malgré son tarif hors de portée du commun des mortels, une nouvelle voiture vient de prendre sa place. Il s’agit de la Gordon Murray S1 LM.

Lors d’une vente aux enchères en marge du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, la supercar façon McLaren F1 moderne atteint la somme de 2,63 millions de dollars. Une rapide conversion sur les outils en ligne montre que cela représente la bagatelle de 23,1 millions d’euros. Au cours de sa carrière, cinq exemplaires seront produits. Il s’agit là de la toute première unité de l’hypercar.

Un hommage à la F1 GTR des 24 Heures du Mans 1995

Pour mémoire, cette auto fait honneur à la Mclaren F1 GTR victorieuse du Mans il y a 30 ans avec une philosophie simple : puissance noble d’un moteur atmosphérique, légèreté et exclusivité. La voiture limitée à cinq exemplaires seulement embarque un bloc V12 Cosworth 4,3l de plus de 700 chevaux pour un poids situé sous la tonne. Une fiche technique qui lui permet du côté des performances d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h environ.