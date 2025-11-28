Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mclaren F1

Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

La Ferrari Daytona SP3 « 599 + 1 » n'est plus la voiture neuve la plus chère du monde. La nouvelle détentrice se nomme Gordon Murray S1 LM avec une vente placée à 26,63 millions de dollars (23,1 millions d’euros au cours actuel).

Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu

Souvenez-vous : en août dernier, la Ferrari Daytona SP3 « 599 + 1 » atteint la somme incroyable de 26 millions de dollars lors d’une vente aux enchères. Les fonds destinés à une œuvre caritative font exploser la valeur du véhicule bien au-delà de sa valeur habituelle située à 2,2 millions de dollars. Dans la manœuvre, la belle italienne décroche le titre de voiture neuve la plus chère du monde. Malgré son tarif hors de portée du commun des mortels, une nouvelle voiture vient de prendre sa place. Il s’agit de la Gordon Murray S1 LM.

Lors d’une vente aux enchères en marge du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, la supercar façon McLaren F1 moderne atteint la somme de 2,63 millions de dollars. Une rapide conversion sur les outils en ligne montre que cela représente la bagatelle de 23,1 millions d’euros. Au cours de sa carrière, cinq exemplaires seront produits. Il s’agit là de la toute première unité de l’hypercar.

Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu

Un hommage à la F1 GTR des 24 Heures du Mans 1995

Pour mémoire, cette auto fait honneur à la Mclaren F1 GTR victorieuse du Mans il y a 30 ans avec une philosophie simple : puissance noble d’un moteur atmosphérique, légèreté et exclusivité. La voiture limitée à cinq exemplaires seulement embarque un bloc V12 Cosworth 4,3l de plus de 700 chevaux pour un poids situé sous la tonne. Une fiche technique qui lui permet du côté des performances d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h environ.

Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu
Le record de la voiture neuve la plus chère du monde déjà battu
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mclaren F1

Mclaren F1

SPONSORISE

Actualité Mclaren

Voir toute l'actu Mclaren

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité