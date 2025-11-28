Comment ça, « de nouvelles Abarth thermiques c’est possible » ?

« Les Abarth thermiques, c’est fini ». Voilà ce qu’on comprenait lors de la sortie de la toute nouvelle Abarth 500e en 2023, variante épicée de la petite micro-citadine de Fiat. Alors que l’ancienne 595 thermique vivait ses derniers mois de commercialisation, la division sportive du groupe Stellantis confirmait qu’elle ne concevrait plus que des modèles électriques à l’avenir.

Depuis, cette 500e Abarth a été rejointe par le SUV 600e, fort de 280 chevaux dans sa version de pointe (comme la Lancia Ypsilon HF, l’Alfa Romeo Junior Elettrica et la future Peugeot E-208 GTI). Mais attention, la marque au scorpion ne se dit plus fermée au retour de modèles thermiques !

« On essaie de trouver une solution »

D’après le patron de la division européenne d’Abarth Gaetano Thorel, le constructeur se questionne en effet sur la possibilité de concevoir de nouveaux modèles thermiques : « le client Abarth veut un moteur à combustion interne pas uniquement pour la puissance mais aussi parce qu’il adore modifier sa voiture de ses propres mains. Avec une voiture électrique vous ne pouvez pas faire ça et c’est pourquoi les amateurs d’Abarth ne sont pas contents », affirment-ils aux journalistes anglais d’Autocar.

Pour ce qui est de la Fiat 500 qui vient de repasser au thermique en complément de la déclinaison électrique, il ne sera évidemment pas possible de concevoir une variante Abarth en conservant son modeste petit trois cylindres Firefly de 65 chevaux, avoue Gaetano Thorel.

C’est loin d’être aussi simple

Pourrait-on imaginer Abarth concevoir une version sportive et plus puissante du bloc essence 1,2 litre turbo de 136 chevaux qu’on appelait anciennement Puretech afin de proposer à nouveau une 500 thermique sportive ? Non, comme nous l’a confirmé Gaetano Thorel hier en Italie : « il ne rentre tout simplement pas sous le capot, de toute façon ». Voilà qui tombe bien car cette motorisation ne jouit toujours pas de la meilleure image du monde après tous les problèmes qu’il a rencontré dans ses précédentes versions.

« On essaie quand même de trouver une solution », nous explique Gaetano Thorel, en renouvellant ses propos exprimés devant les journalistes anglais il y a quelques jours. Mais l’entreprise paraît compliquée sur le papier sachant qu’une telle mécanique souffrirait inévitablement d’un mauvais chiffre d’émissions de CO2, paramètre très handicapant sur le marché européen. « Convertir notre ancien moteur Firefly turbo paraît trop délicat en Europe sur le plan du grammage, outre le coût que cela ajouterait », nous affirme Gaetano Thorel qui laisse aussi entendre que ce groupe motopropulseur aurait possiblement aussi un problème d’espace sous le capot de la 500 actuelle.

Pas d’Abarth 600 thermique

Gaetano Thorel nous assure aussi qu’il n’y a aucun projet d’Abarth 600 themique : « Vous avez vu les performances de l’Abarth 600e électrique ? Il est quasiment au niveau des meilleures compactes ultra-sportives thermiques du marché », répond-t-il tout en convenant que l’autonomie limitée de ces véhicules reste un problème.

Par ailleurs, et même si Gaetano Thorel laisse entendre l’inverse, on comprend après en avoir discuté avec Alexandre Filluzeau d’ItalPassion que les ingénieurs en charge du développement technique des modèles d’Abarth croient très peu à la faisabilité d’un projet de nouveau véhicule sportif thermique au sein de la gamme. En résumé, la conception d’une nouvelle voiture de série Abarth thermique paraît matériellement impossible. Mais Abarth ne s'interdit plus cette technologie en cas de solution miraculeuse...ou d'évolution favorable des normes européennes et de sa fameuse mesure CAFE ?