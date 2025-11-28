Nos chasseurs de scoop ont découvert des différences entre les futures BMW Série 3 et i3.

Toujours à l’affût, nos chasseurs de scoop traquent sans relâche le moindre prototype. Leurs derniers envois concernent les versions électrique et thermique de la prochaine Bmw Série 3. Si la Série 3 conserve des motorisations thermiques peu ou fortement électrifiées, la BMW i3 sera 100 % électrique et disposera d’un ou de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu).

Ces deux autos, en plus des motorisations utilisées, seront bien différentes. Tout d’abord parce que la BMW i3 adopte la nouvelle plateforme « Neue Klasse » qui privilégie la motorisation électrique, tandis que la huitième génération de BMW Série 3 thermique utilisera la plateforme CLAR de l’actuel opus dans une version évoluée.

Afin de calmer la concurrence, une « offre moteur » conséquente

BMW au lancement de sa nouvelle berline familiale mettra en avant la version électrique BMW i3 qui est dotée d’une architecture 800 volts (afin de faciliter la recharge) et de performances très élevées, la marque allemande n’en oubliera pas pour autant ses fidèles clients qui ne peuvent ou ne veulent pas passer à l’électrique. Ainsi elle va permettre à ceux-ci de choisir leur Série 3 avec des motorisations thermiques essence et diesels et de l’hybride rechargeable. Cette double proposition est rendue nécessaire pour lutter contre les Audi A5 et future Audi A4 e-tron et Mercedes Classe C (thermique et future C EQ). En ce qui concerne le style des deux modèles de l’Hélice, celui-ci s’inspirera de celui des concept-cars Vision de la « Neue Klasse Family ». Un style qui a été inauguré par le BMW iX3 et qui affiche comme particularité, une signature lumineuse originale à l’avant comme à l’arrière. Les deux autos arborent désormais une calandre verticale avec des « haricots » de taille réduite, les haricots hypertrophiés comme ceux qui ornent la BMW Série 4 feront bientôt partie du passé.

Entre la Série 3 et l’i3 bon nombre de différences

Mais il existera une différence en ce qui concerne le profil des deux autos comme le révèlent nos chasseurs de scoop. En effet, la BMW i3 possède une ligne de toit spécifique par rapport à celle de la BMW Série 3 thermique. La BMW i3 affiche au niveau de la porte arrière un vitrage différent, tandis que la différence de ligne de toit commence au niveau du montant A. Sur la BMW i3 électrique, le toit est plus haut à l’arrière et sa pente est plus prononcée que sur le modèle thermique. Autre particularité, la trappe de recharge de l’i3 n’est pas placée au même endroit que celui de la trappe à carburant du modèle Série 3. Si les deux modèles sont très proches en style, on devrait assez facilement les différencier lorsqu’ils seront totalement débarrassés de leur camouflage.