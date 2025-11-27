Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Land Rover Range Rover Evoque 2

Que va devenir le Land Rover Range Rover Evoque ?

Cédric Pinatel

La troisième génération du SUV très répandu dans les beaux quartiers sera 100 % électrique, mais il devrait aussi laisser le choix de motorisations thermiques électrifiées.

Que va devenir le Land Rover Range Rover Evoque ?
Le Land Rover Range Rover Evoque, lancé en 2018.

Le premier Range Rover Evoque lancé en 2011 était un très bon concept pour Land Rover, avec des ventes à un excellent niveau qui ont porté la marque en Europe (et dans d’autres marchés importants du globe).

Ce Range Rover Evoque a été renouvelé entièrement en 2018, avec une seconde génération à peine plus classique dans son design. Elle plaît aussi à la clientèle, même si elle a été gênée en France par sa masse et le malus écologique.

Et après ?

Après déjà sept ans de commercialisation, ce Range Rover Evoque de seconde génération doit poursuivre sa carrière au moins l’année prochaine, avant de passer à une toute nouvelle mouture attendue pour 2027.

Comme l’expliquent les journalistes anglais d’Autocar, il reposera sur une toute nouvelle plateforme (l’EMA), qu’il partagera avec le prochain Range Rover Velar de seconde génération mais aussi l’imminent Defender Sport (version plus accessible du gros SUV très apprécié).

100 % électrique au début ?

Ce tout nouveau Range Rover Evoque devrait conserver un design et un gabarit proche du modèle actuel et exister d’abord en version 100 % électrique, avec une architecture à 800 volts autorisant une charge très rapide et des batteries d’une taille conséquente.

Land Rover réfléchirait à proposer dans un second temps une déclinaison hybride ou au moins à prolongateur d’autonomie, ce qui semble vital sur le marché automobile actuel. Les journalistes anglais parlent aussi d’une meilleure habitabilité arrière, un point perfectible du modèle actuel. Il concurrencera les futurs GLA et GLB électriques de Mercedes, mais aussi les prochains modèles compacts de BMW et d’Audi.

En savoir plus sur : Land Rover Range Rover Evoque 2

Land Rover Range Rover Evoque 2

