Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu

Le Black Friday fait son grand retour en cette fin d’année. Un moment attendu par différents constructeurs pour gonfler leurs chiffres, tout en proposant aux particuliers de réduire leur facture.

Pourtant, ces offres traditionnelles et celles du Black Friday se confondent souvent chez les constructeurs. Nous notons toutefois que Hyundai ou Peugeot y participe spécifiquement, en mettant en avant des offres de location. C’est d’ailleurs souvent le cas, les remises sur un achat comptant se font plus rares.

À l’inverse, certains constructeurs font l’impasse sur cet événement et le revendiquent à l’image de Renault qui poste sur Linkedin : « Nous préférons les engagements durables […] Et c’est en accord avec nos valeurs que nous nous déclarons inéligibles au Black Friday. Le Black Friday est incompatible avec la création de valeur. »

Décision équivalente chez Citroën qui préfère « proposer des offres toute l’année et jusqu’à 8 ans de garantie offerts. »

Liste ci-dessous n’est pas exhaustive puisque certains distributeurs pratiquent le Black Friday en toute indépendance vis-à-vis des constructeurs. N’hésitez pas à vous rendre sur les sites des revendeurs de votre région.

Les constructeurs

Ford

Pas d’offres sur les véhicules, mais sur les accessoires comme les tapis de sol ou les protections de coffre.

Honda

Les avantages ne se concentrent pas que sur la location puisque l’achat comptant permet d’économiser des sommes loin d’être négligeables comme sur le e : Ny1 : - 12 800 €.

Hyundai

Le Black Friday joue les prolongations, jusqu’au 3 décembre exactement. Au menu, une offre LLD qui comprend deux loyers (dans la limite de 900 €) offerts sur ses Tucson Hybrid et Bayon.

Kia

Jusqu’au 30 novembre, la marque propose des primes allant jusqu’à 7 000 € sur certains véhicules en stock et des remises sur la location.

Nissan

En achat comptant, il est possible d’économiser jusqu’à 4 000 € sur le Juke, mais des offres de location sont également au menu.

Opel

Vous pouvez profiter d’offres sans apport sur les Corsa, Frontera ou Grandland. À partir de 189 €/mois.

Peugeot

La marque participe à ce « vendredi noir » puisqu’une page Internet dédiée est mise en ligne. Seulement, aucun chiffre n’est communiqué, Peugeot nous invite simplement à « chasser nos meilleures offres sans apport ».

Toyota

La firme japonaise prolonge son Black Friday jusqu’au dimanche 30 novembre avec de belles remises, de l’ordre de 4 000 € sur les Yaris et Yaris Cross hybrides, sous condition de reprise tout de même. Vous pouvez aussi bénéficier de 500 € de remise sur une sélection de véhicules en stock.

Volkswagen

Jusqu’au 30 novembre, la marque propose des offres de leasing avec notamment deux mois de loyer offerts sur le T-Cross, la Golf, la Polo ou l’ID.4.

Les centres autos

Euromaster

C’est la Black Week avec 50 % du montage offert pour l’achat de pneus Michelin et jusqu’à 100 € de remise immédiate pour l’achat de quatre pneus Continental.

Feu Vert

Distribution, révision, vidange, freinage, amortisseurs ou encore pneumatiques, l’enseigne propose 30 % de remise.

Norauto

15 € de remise par tranche de 100 € d’achat sur présentation du code BLACK25.

Oscaro

Jusqu’à 30 % de remises sur certaines pièces détachées et la livraison gratuite dès 79 € d’achat.