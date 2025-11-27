Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu

Dans Pratique / Budget

Julien Bertaux

12  

 

Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu
Tous les constructeurs ne participent pas au Black Friday, et certains le revendiquent.

Le Black Friday fait son grand retour en cette fin d’année. Un moment attendu par différents constructeurs pour gonfler leurs chiffres, tout en proposant aux particuliers de réduire leur facture.

Pourtant, ces offres traditionnelles et celles du Black Friday se confondent souvent chez les constructeurs. Nous notons toutefois que Hyundai ou Peugeot y participe spécifiquement, en mettant en avant des offres de location. C’est d’ailleurs souvent le cas, les remises sur un achat comptant se font plus rares.

À l’inverse, certains constructeurs font l’impasse sur cet événement et le revendiquent à l’image de Renault qui poste sur Linkedin : « Nous préférons les engagements durables […] Et c’est en accord avec nos valeurs que nous nous déclarons inéligibles au Black Friday. Le Black Friday est incompatible avec la création de valeur. »

Décision équivalente chez Citroën qui préfère « proposer des offres toute l’année et jusqu’à 8 ans de garantie offerts. »

Liste ci-dessous n’est pas exhaustive puisque certains distributeurs pratiquent le Black Friday en toute indépendance vis-à-vis des constructeurs. N’hésitez pas à vous rendre sur les sites des revendeurs de votre région.

Les constructeurs

  • Ford
    Pas d’offres sur les véhicules, mais sur les accessoires comme les tapis de sol ou les protections de coffre.
  • Honda
    Les avantages ne se concentrent pas que sur la location puisque l’achat comptant permet d’économiser des sommes loin d’être négligeables comme sur le e : Ny1 : - 12 800 €.
  • Hyundai
    Le Black Friday joue les prolongations, jusqu’au 3 décembre exactement. Au menu, une offre LLD qui comprend deux loyers (dans la limite de 900 €) offerts sur ses Tucson Hybrid et Bayon.
  • Kia
    Jusqu’au 30 novembre, la marque propose des primes allant jusqu’à 7 000 € sur certains véhicules en stock et des remises sur la location.
  • Nissan
    En achat comptant, il est possible d’économiser jusqu’à 4 000 € sur le Juke, mais des offres de location sont également au menu.
  • Opel
    Vous pouvez profiter d’offres sans apport sur les Corsa, Frontera ou Grandland. À partir de 189 €/mois.
  • Peugeot
    La marque participe à ce « vendredi noir » puisqu’une page Internet dédiée est mise en ligne. Seulement, aucun chiffre n’est communiqué, Peugeot nous invite simplement à « chasser nos meilleures offres sans apport ».
Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu
  • Toyota
    La firme japonaise prolonge son Black Friday jusqu’au dimanche 30 novembre avec de belles remises, de l’ordre de 4 000 € sur les Yaris et Yaris Cross hybrides, sous condition de reprise tout de même. Vous pouvez aussi bénéficier de 500 € de remise sur une sélection de véhicules en stock.
Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu
  • Volkswagen
    Jusqu’au 30 novembre, la marque propose des offres de leasing avec notamment deux mois de loyer offerts sur le T-Cross, la Golf, la Polo ou l’ID.4.

 

Les centres autos

  • Euromaster
    C’est la Black Week avec 50 % du montage offert pour l’achat de pneus Michelin et jusqu’à 100 € de remise immédiate pour l’achat de quatre pneus Continental.
  • Feu Vert
    Distribution, révision, vidange, freinage, amortisseurs ou encore pneumatiques, l’enseigne propose 30 % de remise.
Le Black Friday n’est pas du goût de tous les constructeurs, mais certains jouent le jeu
  • Norauto
    15 € de remise par tranche de 100 € d’achat sur présentation du code BLACK25.
  • Oscaro
    Jusqu’à 30 % de remises sur certaines pièces détachées et la livraison gratuite dès 79 € d’achat.
  • Speedy
    Jusqu’au 30 novembre, l’enseigne propose jusqu’à 150 € de remise et le montage offert pour l’achat de pneus Bridgestone.
12  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité