La Mercedes CLA Shooting Brake ne sera sans doute jamais élue « voiture de l’année » - En direct du salon de Bruxelles 2026

C’est donc finalement la Mercedes CLA qui a remporté le titre de « voiture de l’année 2026 » du jury COTY, loin devant le Skoda Elroq et la Kia EV4. Au salon de Bruxelles, le constructeur allemand expose d’ailleurs sa nouvelle déclinaison « Shooting Brake » qu’il est désormais possible de commander en France.

Cette nouvelle CLA Shooting Brake ne change rien par rapport à la formule déjà proposée par l’ancienne mouture, avec une auto identique à la berline à la malle près. Elle mesure 4,72 mètres de long comme la mouture à quatre portes et sa silhouette n’évolue pas beaucoup par rapport à l’ancienne CLA.

Pas tant de place que ça

A l’intérieur, évidemment, la CLA Shooting Brake conserve la planche de bord imposante de la berline, avec son combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et ses deux grands écrans tactiles de 14 pouces (dont celui de droite reste optionnel).

En revanche, le passage au break n’améliore pas tant que ça l’habitabilité de la CLA, même si elle progresse un peu en garde au toit et en volume de coffre par rapport à l’ancienne. Les passagers arrière doivent toujours composer avec un espace aux jambes moyen et la garde au toit reste limitée pour les gabaris de plus d’un mètre 80. C’est vraiment décevant pour une voiture de 4,72 mètres de long, d’autant plus que le coffre n’offre que 455 litres soit là encore une donnée très moyenne. Il y a tout de même un « frunk » de 101 litres à l’avant sur la variante électrique.

A partir de 55 700€

Côté tarifs, la nouvelle Mercedes Cla Shooting Brake exclusivement disponible en version électrique démarre pour l’instant à 44 700€ en finition Progressive Line de 272 chevaux à batteries de 85 kWh (767 km d’autonomie maximale WLTP). Sa version bimoteur à 345 chevaux demande au minimum 64 950€ dans la même finition.

Rappelons que des versions thermiques essence à hybridation légère rejoindront bientôt le catalogue, avec des puissances à partir de 136 chevaux.

L’instant Caradisiac

Le stand Mercedes est absolument gigantesque au salon de Bruxelles. On y trouve cette nouvelle CLA shooting Brake, le nouveau GLB, le récent GLC mais aussi de nombreuses autos d’exception comme la nouvelle Mercedes-AMG Purespeed, l’AMG GT, la SL Maybach ou encore le Classe G. Impressionnant grand écart !