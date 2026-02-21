Quand l’automobile recule sur l’électrique, les fabricants de vans l’annulent

Nombre de marques automobiles, de celles de la galaxie Stellantis aux constructeurs allemands ou Américains, ont le pied sur le frein. Le thermique fait son retour, du moins est-il moins banni qu’il y a quelques mois encore.

Mais du côté des vans aménagés, ce n’est pas de prudence qu’il s’agit, mais d’abandon dont il est question. Ainsi, deux des piliers du genre, parmi les constructeurs, remisent carrément leurs projets de maisons roulantes électriques dans les cartons.

On oublie l’ID Buzz California pour le moment

C’est ainsi que Volkswagen qui, un temps a effleuré l’idée d’aménager son craquant ID Buzz, son Combi électrique, pour le transformer en California semble jeter l’éponge. D’abord annoncé, puis retardé, le VE est aujourd’hui renvoyé, au pire aux calendes grecques et, au mieux, à la fin de la décennie.

Au département VU de VW, on s’est d’abord penché sur le poids de l’engin, qui serait, en toute logique, encore plus lourd que les 2,5 tonnes de la version basique. D’autant que la loi autorisant la conduite de camping-cars de 4,2 tonnes aux permis B n’est toujours pas adoptée à Bruxelles.

En outre, l’autonomie forcément réduite de ce type d’engin n’est pas, du tout du tout, en phase avec le marché du véhicule de loisirs, diésélisé à plus de 90 %. Un marché qui peine déjà à adopter des moteurs essence, fussent-ils hybridés ou PHEV.

Cette reculade de VW a été observée de près à Stuttgart. Car chez Mercedes, on est en train de changer de génération pour le Classe V. Il s’appellera désormais VLE, pour sa version électrique, et vous le découvrirez en détail le 10 mars prochain.

Il est donc tentant de créer une version aménagée du nouveau modèle VE. D’autant que Mercedes dispose du van aménage Marco Polo depuis 1984 et, depuis 42 ans, il est aménagé chez le spécialiste du genre, Westfalia.

On oublie aussi le Mercedes Marco Polo électrique pour l’instant

Or, l’étoile a décidé de reprendre les choses en main, et d’aménager lui-même son vaisseau, ce qui sera fait à Ludwigsfelde en Allemagne, sur une base produite à Vitoria en Espagne. Ce déménagement est l’occasion de restyler quelque peu le Marco Polo qui devrait profiter de quelques aménagements modifiés, et notamment une hauteur à bord améliorée.

Mais le Marco Polo ne devrait pas pour autant s’électriser de sitôt, toujours pour une question de poids, d’autonomie, et peut-être de prix, puisque le Marco Polo dépasse déjà allègrement les 90 000 euros, dans sa version correctement équipée.